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Saindo do vermelho

Banco do Brasil inicia mutirão no ES para renegociar dívidas

Nesta quinta e sexta-feira, serão concedidas condições especiais para que clientes quitem seus débitos em atraso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 20:26

Publicado em 11 de Março de 2020 às 20:26

Fachada do Banco do Brasil na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta quinta (12) e na sexta-feira (13), o Banco do Brasil realiza um mutirão de renegociação de dívidas em todas as agências no Espírito Santo. Serão concedidas condições especiais para que clientes dos segmentos Pessoa Física, Jurídica e Agronegócios quitem seus débitos em atraso.
No caso de dívidas rurais, o mutirão conta com regras diferenciadas para produtores dos municípios com decreto de calamidade ou emergência decretados no início do ano, cujas parcelas venceram entre 20 de janeiro e 20 de fevereiro. E, também há condições especiais de prazo e valor de entrada para cafeicultores e bovinocultores que sofreram as consequências de grandes secas ou volume de chuvas.
Faremos um grande mutirão no Espírito Santo, onde toda a nossa estrutura estará voltada para o atendimento de pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais que queiram renegociar suas dívidas afirma Ana Paula Matos da Costa, superintendente do Banco do Brasil no Espírito Santo.

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Segundo Ana Paula, os clientes interessados em limpar o nome devem procurar o Banco do Brasil, que oferece condições para a quitação dos seus débitos com parcelas mensais adequadas às suas condições.

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