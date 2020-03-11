Banco do Brasil inicia mutirão no ES para renegociar dívidas

Fachada do Banco do Brasil na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Nesta quinta (12) e na sexta-feira (13), o Banco do Brasil realiza um mutirão de renegociação de dívidas em todas as agências no Espírito Santo. Serão concedidas condições especiais para que clientes dos segmentos Pessoa Física, Jurídica e Agronegócios quitem seus débitos em atraso.

No caso de dívidas rurais, o mutirão conta com regras diferenciadas para produtores dos municípios com decreto de calamidade ou emergência decretados no início do ano, cujas parcelas venceram entre 20 de janeiro e 20 de fevereiro. E, também há condições especiais de prazo e valor de entrada para cafeicultores e bovinocultores que sofreram as consequências de grandes secas ou volume de chuvas.

Faremos um grande mutirão no Espírito Santo, onde toda a nossa estrutura estará voltada para o atendimento de pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais que queiram renegociar suas dívidas afirma Ana Paula Matos da Costa, superintendente do Banco do Brasil no Espírito Santo.