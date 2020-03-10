Semana do consumidor: Procons dão plantão para resolver problemas

Nesta terça-feira (10), o atendimento é específico para reclamações e renegociação de dívidas ligadas à EDP. Na próxima quarta-feira (11), o atendimento será voltado a problemas com as empresas de telefonia. Já na quinta (12) e na sexta-feira (13), a equipe será reforçada para receber reclamações ligadas a instituições bancárias e administradoras de cartão de crédito.

O Procon Municipal vai fiscalizar os três shoppings do município, além de promover campanha educativa, para evitar a compra por impulso. Além disso, no dia 15, publicará o Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentada, referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019, elaborado pelo órgão. Esse cadastro lista todos os fornecedores de serviços que foram denunciados na sede do Procon durante o ano e as providências tomadas pelo órgão.