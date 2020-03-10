Semana do consumidor: Procons dão plantão para resolver problemas

No próximo domingo (15) é comemorado o Dia do Consumidor. Desde o início desta semana os Procons municipais realizam ações de conscientização, fiscalização e plantões especiais para auxiliar o consumidor a resolverem problemas com concessionárias de serviços essenciais (como EDP e Cesan), empresas de telefonia e instituições bancárias.
Em Vitória, por exemplo, o Procon municipal vai realizar, até sexta-feira (10), atendimentos especiais voltados para os segmentos em relação aos quais os consumidores têm mais reclamações. As senhas específicas para esses atendimentos serão entregues das 12h às 16h, na Casa do Cidadão, na avenida Maruípe, em Itararé.
Nesta terça-feira (10), o atendimento é específico para reclamações e renegociação de dívidas ligadas à EDP. Na próxima quarta-feira (11), o atendimento será voltado a problemas com as empresas de telefonia. Já na quinta (12) e na sexta-feira (13), a equipe será reforçada para receber reclamações ligadas a instituições bancárias e administradoras de cartão de crédito.
Já em Vila Velha, o Procon vai publicar no dia 15 a lista com todos os fornecedores de serviços que foram denunciados na sede do Procon durante o ano e as providências tomadas pelo órgão em 2019. Além disso, vai fiscalizar os três shoppings do município.
CARIACICA
Já em Cariacica, o Procon municipal, em parceria com a Faculdade Multivix, vai atender a população na praça de Campo Grande, na próxima sexta-feira (13), das 9h às 17h. Serão distribuídos material informativo e a equipe prestará orientações aos interessados sobre relações de consumo. Não serão abertas reclamações.
SERRA
Na sexta-feira (13), o Procon da Serra fará uma ação de acolhimento e orientação para os consumidores. A partir das 7h uma equipe vai distribuir panfletos e fôlderes informativos, além de dar orientação e tirar dúvidas de quem passar pelo Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Já na sede do Procon, em Jacaraípe, serão distribuídos o Código de Defesa do Consumidor, das 7h às 17h.
VILA VELHA
O Procon Municipal vai fiscalizar os três shoppings do município, além de promover campanha educativa, para evitar a compra por impulso. Além disso, no dia 15, publicará o Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentada, referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019, elaborado pelo órgão. Esse cadastro lista todos os fornecedores de serviços que foram denunciados na sede do Procon durante o ano e as providências tomadas pelo órgão.