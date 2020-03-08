Calculadora, dívida, renegociação Crédito: Shutterstock

A partir desta segunda-feira (09), consumidores com problemas e dívidas com concessionárias de serviços essenciais, empresas de telefonia e instituições bancárias vão poder participar do plantão do Procon de Vitória para solucionar seus problemas.

Your browser does not support the audio element. Consumidores vão ter plantão do Procon para quitar dívidas em Vitória

A ação faz parte da programação da Semana do Consumidor e se estende até a sexta-feira (13). As senhas específicas para esses atendimentos serão entregues das 12 às 16 horas, na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, em Itararé.

Herica Correa da Souza, gerente do Procon, explica que haverá uma equipe para receber os consumidores que apresentarem situações dentro dessas áreas. "Para facilitar o atendimento, a cada dia da semana serão concentrados esforços para receber as reclamações separadas por áreas", explica.

ATENDIMENTOS

Na segunda (09) será feita uma força-tarefa para atendimento dos consumidores com problemas ligados à Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento). Na terça-feira (10) o atendimento será específico para reclamações e renegociação de dívidas ligadas à EDP.

Na quarta-feira (11) o atendimento será voltado a problemas com as empresas de telefonia. Já na quinta-feira (12) e na sexta-feira (13), será a vez de reclamações ligadas a instituições bancárias e administradoras de cartão de crédito.

SERVIÇO

Semana do Consumidor: Plantão do Procon de Vitória;

De segunda-feira (09) a sexta-feira (13);

Horário: 12h às 16h;