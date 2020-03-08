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Consumidores vão ter plantão do Procon para quitar dívidas em Vitória

A ação do Procon municipal vai contemplar atendimento de consumidores com problemas e dívidas com concessionárias de serviços essenciais, empresas de telefonia e instituições bancárias

Publicado em 08 de Março de 2020 às 11:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 11:27
Calculadora, dívida, renegociação Crédito: Shutterstock
A partir desta segunda-feira (09), consumidores com problemas e dívidas com concessionárias de serviços essenciais, empresas de telefonia e instituições bancárias vão poder participar do plantão do Procon de Vitória para solucionar seus problemas.
Consumidores vão ter plantão do Procon para quitar dívidas em Vitória
A ação faz parte da programação da Semana do Consumidor e se estende até a sexta-feira (13). As senhas específicas para esses atendimentos serão entregues das 12 às 16 horas, na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, em Itararé.

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Herica Correa da Souza, gerente do Procon, explica que haverá uma equipe para receber os consumidores que apresentarem situações dentro dessas áreas. "Para facilitar o atendimento, a cada dia da semana serão concentrados esforços para receber as reclamações separadas por áreas", explica.

ATENDIMENTOS

Na segunda (09) será feita uma força-tarefa para atendimento dos consumidores com problemas ligados à Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento). Na terça-feira (10) o atendimento será específico para reclamações e renegociação de dívidas ligadas à EDP.
Na quarta-feira (11) o atendimento será voltado a problemas com as empresas de telefonia. Já na quinta-feira (12) e na sexta-feira (13), será a vez de reclamações ligadas a instituições bancárias e administradoras de cartão de crédito. 

SERVIÇO

Semana do Consumidor: Plantão do Procon de Vitória;
De segunda-feira (09) a sexta-feira (13);
Horário:  12h às 16h;
Local: Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, em Itararé.

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