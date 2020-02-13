Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Uniletra, corretora de valores do ES

O governo federal, por meio do Banco Central, decretou a liquidação extrajudicial da Uniletra Corretora de Câmbio. Tal medida é tomada quando uma empresa do mercado financeiro começa a dar sinais de instabilidade financeira com a intenção de a falência da empresa e o prejuízo dos clientes.
A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira (13) no Diário Oficial da União. A mesma publicação apresenta que Eduardo Felix Bianchini foi nomeado como liquidante da empresa - sendo responsável pela administração da Uniletra. Nesta manhã, inclusive, o liquidante já está em reunião com os representantes da empresa em Vitória.
A corretora nasceu no Espírito Santo em 1968 e começou como a corretora de câmbio da Unicafé, uma das maiores companhias exportadoras do grão em todo o mundo. Em 2001 a empresa entrou para a Bovespa e começou a atuar como corretora de investimentos, comercializando ações na bolsa.
Além da sede, em Vitória, a empresa tem escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Uniletra foi procurada para comentar o assunto, mas ainda não se posicionou.