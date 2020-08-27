Auxílio emergencial: 5,7 milhões recebem nesta sexta-feira (28)

A Caixa Econômica Federal paga, nesta sexta-feira (28), o auxílio emergencial para 5,7 milhões de brasileiros. Este lote dá início aos pagamentos do Ciclo 2 e inclui 3,8 milhões de trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) nascidos em janeiro, que recebem diferentes parcelas de acordo com o o calendário. (Veja data no fim da matéria).
Também recebem a quinta parcela nesta sexta 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9. Já na próxima segunda-feira (31), ultimo dia de pagamentos do calendário, recebem os beneficiários com NIS final em 0.
Entre os que se cadastraram para receber o auxílio emergencial, por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo.
Desta forma, recebem nesta sexta-feira (28):
- 1ª Parcela: quem teve o benefício aprovado em agosto
- 2ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho
- 3ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho
- 4ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio
- 5ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril
NOVOS APROVADOS
O presidente da Caixa , Pedro Guimarães, informou que 275 mil novos aprovados no auxílio emergencial, que antes tinham um calendário próprio, também passam a receber conforme o Ciclo 2 de pagamentos, conforme o mês de nascimento. Para os ciclos 3 e 4, a Caixa realizará dois depósitos de uma única vez, de acordo com Guimarães, para evitar a criação de um novo calendário.
Os beneficiários dos ciclos, que não fazem parte do Bolsa Família, nesse primeiro momento só poderão movimentar ao dinheiro pela poupança digital Caixa Tem. A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 19 de setembro para esse grupo.
Já os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e podem sacar o dinheiro imediatamente.