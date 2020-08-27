Auxílio emergencial: 5,7 milhões recebem nesta sexta-feira (28)

Entre os que se cadastraram para receber o auxílio emergencial, por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo.

O presidente da Caixa , Pedro Guimarães, informou que 275 mil novos aprovados no auxílio emergencial, que antes tinham um calendário próprio, também passam a receber conforme o Ciclo 2 de pagamentos, conforme o mês de nascimento. Para os ciclos 3 e 4, a Caixa realizará dois depósitos de uma única vez, de acordo com Guimarães, para evitar a criação de um novo calendário.