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Auxílio emergencial: 5,7 milhões recebem nesta sexta-feira (28)

São 3,8 milhões de nascidos em janeiro, que estão recebendo diferentes parcelas, e 1,9 milhão do Bolsa Família que têm NIS final 9 e podem sacar a 5ª parcela

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 19:54
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem: por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal paga, nesta sexta-feira (28), o auxílio emergencial para 5,7 milhões de brasileiros. Este lote dá início aos pagamentos do Ciclo 2 e inclui 3,8 milhões de trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) nascidos em janeiro, que recebem diferentes parcelas de acordo com o o calendário. (Veja data no fim da matéria).
Também recebem a quinta parcela nesta sexta 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9. Já na próxima segunda-feira (31), ultimo dia de pagamentos do calendário, recebem os beneficiários com NIS final em 0.
Entre os que se cadastraram para receber o auxílio emergencial, por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo. 
Desta forma, recebem nesta sexta-feira (28):
  • 1ª Parcela: quem teve o benefício aprovado em agosto
  • 2ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho 
  • 3ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho 
  • 4ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio 
  • 5ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril 

NOVOS APROVADOS

O presidente da Caixa , Pedro Guimarães, informou que 275 mil novos aprovados no auxílio emergencial, que antes tinham um calendário próprio, também passam a receber conforme o Ciclo 2 de pagamentos, conforme o mês de nascimento. Para os ciclos 3 e 4, a Caixa realizará dois depósitos de uma única vez, de acordo com Guimarães, para evitar a criação de um novo calendário.

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Os beneficiários dos ciclos, que não fazem parte do Bolsa Família, nesse primeiro momento só poderão movimentar ao dinheiro pela poupança digital Caixa Tem. A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 19 de setembro para esse grupo.
Já os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e podem sacar o dinheiro imediatamente. 

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