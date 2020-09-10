Auxílio emergencial: 3,9 milhões de nascidos em maio recebem nesta sexta

Aplicativo Caixa Tem, por onde é pago o auxílio emergencial a informais, MEIs e desempregados Crédito: Siumara Gonçalves

Seguindo os ciclos de pagamento, a parcela de cada um vai depender de quando o benefício foi aprovado. Quem recebeu pela primeira vez em abril, por exemplo, vai receber agora a quinta parcela do auxílio.

Também serão pagas:

4ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio;

para quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio; 3ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho;

para quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho; 2ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho;

para quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho; 1ª parcela para quem teve o benefício aprovado em agosto.

Num primeiro momento, os beneficiários dos ciclos só podem movimentar o dinheiro pela poupança digital Caixa Tem. A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro, é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 3 de outubro.

A partir deste sábado (12), 7,8 milhões de beneficiários nascidos em outubro e novembro, que receberam parcelas do primeiro de ciclo de pagamentos em agosto, poderão sacar ou transferir o valor que ainda tiverem na conta digital.

CONFIRA OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTOS E SAQUES DO AUXÍLIO EMERGENCIAL:

NOVOS PAGAMENTOS

Vale destacar que as cinco parcelas do auxílio emergencial já foram pagas aos 19,2 milhões de beneficiários elegíveis do Bolsa Família no país. Este seria o último pagamento para o grupo, mas o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial em mais quatro parcelas de R$ 300, que serão pagas até dezembro.

Quem tem direito ao auxílio receberá o pagamento de forma automática, sem necessidade de recadastramento. Algumas regras para a continuidade do benefício, entretanto, foram alteradas.

Cidadãos que eram elegíveis ao auxílio emergencial e que passaram a ter vínculo empregatício após o início do recebimento do benefício não terão direito aos R$ 300, bem como aqueles que obtiveram benefício previdenciário ou assistencial, do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal no período.

Outra mudança para a elegibilidade está nos rendimentos recebidos pelo beneficiário. A concessão dos R$ 300 levará em conta a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de 2019, não mais de 2018, como foi considerado na Lei 13.982/2020. Fica impedido de receber os valores quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; possua bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil; tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil.