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Auxílio emergencial: 3,9 milhões de nascidos em maio recebem nesta sexta

Depósito será na poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Saques e transferências serão liberados em 3 de outubro

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 18:48
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por onde é pago o auxílio emergencial a informais, MEIs e desempregados Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal paga, nesta sexta-feira (11), o auxílio emergencial de R$ 600 para mais de 3,9 milhões de pessoas nascidas no mês de maio. De acordo com o calendário do segundo ciclo de pagamentos do benefício, o depósito será feito na poupança social digital, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Já o saque em espécie para esse grupo só poderá ser realizado a partir do dia 3 de outubro.
Seguindo os ciclos de pagamento, a parcela de cada um vai depender de quando o benefício foi aprovado. Quem recebeu pela primeira vez em abril, por exemplo, vai receber agora a quinta parcela do auxílio.
Também serão pagas:
  • 4ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio; 
  • 3ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho;
  • 2ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho; 
  • 1ª parcela para quem teve o benefício aprovado em agosto.
Num primeiro momento, os beneficiários dos ciclos só podem movimentar o dinheiro pela poupança digital Caixa Tem. A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro, é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 3 de outubro.
A partir deste sábado (12), 7,8 milhões de beneficiários nascidos em outubro e novembro, que receberam parcelas do primeiro de ciclo de pagamentos em agosto, poderão sacar ou transferir o valor que ainda tiverem na conta digital.

CONFIRA OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTOS E SAQUES DO AUXÍLIO EMERGENCIAL:

NOVOS PAGAMENTOS

Vale destacar que as cinco parcelas do auxílio emergencial já foram pagas aos 19,2 milhões de beneficiários elegíveis do Bolsa Família no país. Este seria o último pagamento para o grupo, mas o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial em mais quatro parcelas de R$ 300, que serão pagas até dezembro.
Quem tem direito ao auxílio receberá o pagamento de forma automática, sem necessidade de recadastramento. Algumas regras para a continuidade do benefício, entretanto, foram alteradas.
Cidadãos que eram elegíveis ao auxílio emergencial e que passaram a ter vínculo empregatício após o início do recebimento do benefício não terão direito aos R$ 300, bem como aqueles que obtiveram benefício previdenciário ou assistencial, do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal no período.
Outra mudança para a elegibilidade está nos rendimentos recebidos pelo beneficiário. A concessão dos R$ 300 levará em conta a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de 2019, não mais de 2018, como foi considerado na Lei 13.982/2020. Fica impedido de receber os valores quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; possua bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil; tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil.
Também está fora da lista de elegíveis todos aqueles que tenham sido incluídos como dependentes na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2019, na condição de cônjuge, companheiro, filho ou enteado menor de 21 anos ou menor de 24 anos que esteja estudando.

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