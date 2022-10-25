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Juros? Que juros?

Auxílio Brasil: na fila do consignado, tem gente sem saber que serviço é empréstimo

Pessoas procuraram agência da Caixa em Vitória dispostas a contratar o crédito, entretanto, beneficiários ouvidos pela reportagem disseram ter dúvidas sobre a disponibilidade, taxa de juros e descontos

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 19:06

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

25 out 2022 às 19:06
Fachada da agência da Caixa na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, na manhã do dia 25/10/2022.
Fachada da Caixa no Centro de Vitória Crédito: Felipe Sena
Seguindo uma sugestão do Tribunal de Contas da União (TCU), a Caixa Econômica Federal congelou, na noite de segunda-feira (24), os recursos destinados ao crédito consignado a beneficiários do Auxílio Brasil por 24 horas. Mesmo assim, na manhã desta terça-feira (25), foi possível encontrar beneficiários na agência do banco no Centro de Vitória em busca do empréstimo.
A modalidade tem sido alvo de críticas, justamente por expor ao endividamento uma parcela vulnerável da população. Se por um lado os bancos que vão gerenciar o crédito - entre eles, a Caixa - têm todo conhecimento dos riscos da operação, do outro estão beneficiários cheios de dúvidas e sem compreensão sobre taxa de juros, por exemplo.
A reportagem de A Gazeta foi até a agência da Caixa na Avenida Princesa Isabel, em Vitória, na manhã da terça-feira (25), ouvir quem estava atrás do consignado. Não havia aglomeração fora da agência, mas não foi difícil achar pessoas dentro da unidade em busca dos recursos. Elas estavam todas na mesma fila, do lado de dentro da agência.
Todas os beneficiários ouvidos pela reportagem disseram não terem sido informados nem da recomendação do TCU nem do congelamento dos recursos pela Caixa. Entre as pessoas, há até quem não sabia que o serviço divulgado se tratava de uma modalidade de empréstimo.
Auxílio Brasil: na fila do consignado, tem gente sem saber que serviço é empréstimo

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Desempregado, o técnico de segurança Edson Conceição, de 61 anos, disse que vai contratar o crédito por acreditar que, como se trata de um banco estatal, as condições serão maleáveis. Ele acredita que a taxa de juros será revista.
“Amanhã ou depois, independente de quem ganhar as eleições, eles vão ver esse juros. Para quem é de baixa renda, ganha só R$ 600, é muito essa taxa”, aposta.
Na fila, Daniele Pardini, 24 anos, que está desempregada, disse estar ciente de que era um empréstimo e de que haveria juros. Ela já tinha procurado a agência na segunda-feira (24) e não conseguiu fazer a contratação. Ela alegou não ter sido informada do congelamento depois da recomendação do TCU. “Eu vim ontem e voltei. Hoje eu não estou sabendo de nada”, disse.
A dona de casa Rosânia Gonçalves, 49, afirmou ter ciência de que se tratava de um empréstimo consignado com juros. Porém, ela afirma que, por necessidade, vai contratar o serviço. Rosânia relata estar tendo dificuldade para ter acesso ao consignado. De acordo com ela, o Auxilio Brasil é sua única fonte de renda.

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“Já é a quarta vez que eu venho aqui e não consigo. É o sistema que está fora do ar ou outra desculpa. Desde de que eles liberaram, eu venho aqui e não consigo”, reclamou Rosânia.
A dona de casa reclamou da falta de informação. Ela disse não ter sido informada do congelamento dos recursos para o consignado.

DESCONTO NA FOLHA E TAXA DE JÚROS AINDA GERAM DÚVIDAS

A dona de casa Maria do Nascimento se mostrou surpresa ao descobrir que o empréstimo tem juros. Mesmo assim, ainda considera contratar. “No começo vai ser bom para quem precisa. Mas depois, vai ficar apertado”, disse.
João Batista Gomes, nem sabia exatamente que se tratava de um empréstimo. Ele foi ao banco atrás de informações sobre o recurso. Ao ser informado de que se tratava de um empréstimo, ele disse considerar a contratação por uma questão de necessidade. Entretanto, ao ser informado dos juros, ele não soube informar se ainda pegaria o empréstimo.
“Não tenho ideia se eu vou pegar. Vou dar uma pensada”, declarou para a reportagem na agencia.

O PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PELO TCU

O ministro Aroldo Cedraz, do TCU, foi quem sugeriu que a Caixa suspendesse a liberação de novos empréstimos, por prudência. O banco acatou a sugestão e congelou os recursos por 24 horas, prazo que o tribunal solicitou ao banco para avaliar possíveis irregularidades.
O pedido de Cedraz consta no processo aberto pelo mpes">Ministério Público de Contas, que apura uma suposta utilização do recurso para finalidade meramente eleitoral.

O QUE DIZ A CAIXA?

A reportagem procurou a assessoria da Caixa Econômica Federal , que não respondeu sobre os problemas encontrados em Vitória. A instituição financeira, no entanto, encaminhou um e-mail trazendo links sobre os canais de atendimento e dúvidas sobre a linha de crédito.

O que a Caixa respondeu

A Caixa esclarece que informações sobre o consignado do Auxílio Brasil estão disponíveis em no site do banco

O banco ainda disse que disponibiliza respostas a perguntas frequentes sobre o consignado. Confira aqui.

Dúvidas e orientações também estão disponíveis no YouTube
Vídeo 1 
Vídeo 2
Vídeo 3
Vídeo 4

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