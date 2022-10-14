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Regras de empréstimos

Auxílio Brasil: confira os bancos que oferecem crédito consignado

Beneficiários podem pedir a linha de crédito em 12 instituições financeiras; taxas de juros não devem ultrapassar 3,5% ao mês
Gabriela Oliveira

Gabriela Oliveira

Publicado em 

14 out 2022 às 11:04

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 11:04

Aplicativo do Auxilio Brasil, Vitória, ES
Auxílio Brasil: empréstimo consignado tem prazo máximo de pagamento de 24 meses Crédito: Ricardo Medeiros
Os beneficiários do Auxílio Brasil e aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) já podem solicitar empréstimo consignado. Ao todo, 12 instituições financeiras estão autorizadas pelo Ministério da Cidadania a oferecer o crédito.

CONFIRA A LISTA DE BANCOS HABILITADOS:

  • Caixa Econômica Federal
  • Banco Agibank S/A
  • Banco Crefisa S/A
  • Banco Daycoval S/A
  • Banco Pan S/A
  • Banco Safra S/A
  • Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A
  • Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
  • Pintos S/A Créditos
  • QI Sociedade de Crédito Direto S/A
  • Valor Sociedade de Crédito Direto S/A
  • Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A
O crédito consignado é um tipo de empréstimo em que o pagamento é descontado direto na folha, ou seja, a pessoa que solicitou o empréstimo tem parcelas descontadas abatidas nos valores que a pessoa recebe do local de trabalho ou de benefícios sociais. No caso do Auxílio Brasil e do BPC, a parcela do empréstimo é descontada automaticamente do valor mensal que o segurado recebe.
O empréstimo deve ser feito pelo responsável familiar, aquela pessoa que está cadastrada no Cadúnico e é titular da conta em que o Auxílio Brasil é depositado.
Segundo a Lei 14.431, publicada em 3 de agosto, o percentual máximo que pode ser descontado é de até 40% em cima do valor permanente do auxílio, ou seja, de R$ 400. Portanto, a prestação pode chegar até R$ 160 mensais.
O prazo máximo de pagamento é de 24 meses e, a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês. As instituições financeiras podem adotar taxas menores.

RISCOS DO EMPRÉSTIMO

Se a renda da família aumentar ou houver alguma mudança no programa, o benefício é cortado. No entanto, o empréstimo não será cancelado. Ou seja, mesmo sem receber o auxílio, o cidadão deverá continuar pagando o empréstimo, por meio de outros vencimentos.
Vale lembrar que se o empréstimo for concedido, o valor que vai ser recebido pelas famílias mês a mês diminuirá, sobrando até o mínimo de R$ 240. Essa situação pode comprometer a renda do beneficiário, dificultando compras essenciais, como as de alimentos.

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