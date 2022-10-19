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Benefícios

Caixa antecipa auxílios para taxistas e caminhoneiros; veja datas

Qquinta e sexta parcelas serão pagas nos dias 19 de novembro e 10 de dezembro para as duas categorias

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 16:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2022 às 16:29
SÃO PAULO - A Caixa Econômica anunciou que irá antecipar os pagamentos dos auxílios para taxistas e caminhoneiros até o fim do ano. O Ministério do Trabalho e Previdência determinou que a quinta e sexta parcelas serão pagas nos dias 19 de novembro e 10 de dezembro para as duas categorias.
Os benefícios são de R$ 1 mil por mês e possuem duração confirmada até dezembro deste ano.
O pagamento é enviado para conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário e pode ser acompanhado pelo aplicativo Caixa Tem ou em qualquer agência do banco.
Com a aproximação do segundo turno presidencial, que acontecerá no dia 30 deste mês, o governo federal tem antecipado o pagamento de benefícios sociais. O Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, e Auxílio Gás serão enviados uma semana mais cedo do que o calendário original previa.

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