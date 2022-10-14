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Eleições 2022

Pesquisa Datafolha: Lula tem 49% e Bolsonaro, 44% no segundo turno

Números da nova pesquisa se referem aos votos totais; 5% pretendem votar em branco ou nulo e há 1% de indecisos

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 18:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 out 2022 às 18:40
SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no segundo turno, com 49%, contra 44% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (14).
Pesquisa: Lula e Bolsonaro polarizam eleições 2022 para presidente
 Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno da corrida presidencial Crédito: Arte A Gazeta
O resultado mostra cenário de estabilidade na disputa pela Presidência da República, segundo o instituto. Em relação ao levantamento anterior, publicado em 7 de outubro, Lula e Bolsonaro se mantiveram com os mesmos porcentuais. Brancos e nulos somam 5%. Não sabe ou não respondeu, 1%.
Nos votos válidos, Lula tem 53%, e Bolsonaro, 47%. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.
A pesquisa, contratada pela TV Globo e pela Folha de S Paulo, ouviu 2.898 pessoas, em 180 municípios, nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01682/2022.

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