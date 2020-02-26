Aplicativos travam 'guerra do cashback', mas é preciso ter cuidado

Consumidores precisam conhecer suas dívidas e despesas Crédito: Shutterstock

Já faz tempo que é possível fazer compras sem ter dinheiro. Cheques já permitem isso há várias décadas. Mas o ato de comprar sem dinheiro tem ganhado novos contornos com a concorrência acirrada no mercado de aplicativos. Nessa guerra, as ofertas são tentadoras, mas é preciso ter cuidado.

Pic Pay, Mercado Pago, Ame, Iti, Rappi, Uber Eats e iFood são só alguns dos que permitem que os clientes utilizem outras formas de pagamento e ainda oferecem algum tipo de vantagem na transação comercial. As vantagens são variadas, como descontos ao utilizar os aplicativos, entrega grátis em compras acima de determinados valores ou o famoso "cashback" (dinheiro de volta), quando há o retorno de uma parte do valor para a conta do consumidor.

Porém, na ânsia de conseguir mais e mais descontos e vantagens, consumidores estão ficando endividados ao usar estes aplicativos. Isso por uma questão óbvia, mas por vezes esquecida: para ganhar o desconto, ou mesmo ter um dinheiro de volta, é preciso gastar.

Brinco com meus alunos de que melhor que ter desconto é não precisar gastar, lembra o professor da Fucape e especialista em Controladoria e Finanças Evandro Scardine.

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O aplicativo Ame, por exemplo, apresenta em seu site uma promoção em que os clientes podem conseguir até 15% do valor gasto em forma de cashback. O Pic Pay, vez ou outra, oferece a mesma condição para algumas transações.

O iFood, por sua vez, anuncia R$ 10 ou R$ 15 de desconto para os usuários que fizerem duas compras de, no mínimo, R$ 35 utilizando o aplicativo. A compra também deve ser feita utilizando determinado cartão de crédito para o pagamento.

É claro que se a pessoa tiver controle, consciência, ela acaba se beneficiando com esses descontos. O grande ponto é saber se o gasto é, ou não, necessário, adverte Scardine.

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Todas as pessoas precisam almoçar, então se você consegue um desconto de R$ 10 no almoço é um bom desconto, porque você reduziu um gasto que é necessário. Porém, se a pessoa já almoçou e resolve pedir uma sobremesa - que não é necessária - não tem desconto que faça valer à pena, exemplifica o professor.

Outro ponto a ser observado, destaca Scardine, é que o preço desses produtos podem estar inflados. É o famoso metade do dobro, lembra.

CARTÃO DE CRÉDITO É O MAIOR MOTIVO DE ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o cartão de crédito é o principal responsável pelo endividamento das famílias. Dados de janeiro deste ano apontam que, na média, 79,8% das dívidas vinham do dinheiro de plástico.

Cartão de crédito é responsável por endividamento das famílias Crédito: Reprodução CNC

Os maiores gastos no cartão são com despesas corriqueiras - Uber, almoço, barzinho no fim do dia O maior endividamento não é com grandes gastos, mas com o consumo diário. E o fato de não conseguir pagar a fatura completa gera uma bola de neve para o mês seguinte, acrescenta o professor.

O economista e professor da UVV Wallace Millis destaca que é importante o consumidor exercitar o auto conhecimento. É importante saber quanto dinheiro se tem na conta, quanto vai se ganhar e quanto irá ser gasto. Até existem aplicativos que ajudam nessa organização, ressalta.

"Pessoas endividadas que não fazem esse balanço perdem sua capacidade de decisão. Ficam apenas enxugando gelo, sendo guiadas pelas dívidas que acumulam" Wallace Millis - Economista e professor da UV