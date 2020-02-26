Aplicativos travam 'guerra do cashback', mas é preciso ter cuidado

Já faz tempo que é possível fazer compras sem ter dinheiro. Cheques já permitem isso há várias décadas. Mas o ato de comprar sem dinheiro tem ganhado novos contornos com a concorrência acirrada no mercado de aplicativos. Nessa guerra, as ofertas são tentadoras, mas é preciso ter cuidado.
Pic Pay, Mercado Pago, Ame, Iti, Rappi, Uber Eats e iFood são só alguns dos que permitem que os clientes utilizem outras formas de pagamento e ainda oferecem algum tipo de vantagem na transação comercial. As vantagens são variadas, como descontos ao utilizar os aplicativos, entrega grátis em compras acima de determinados valores ou o famoso "cashback" (dinheiro de volta), quando há o retorno de uma parte do valor para a conta do consumidor.
Porém, na ânsia de conseguir mais e mais descontos e vantagens, consumidores estão ficando endividados ao usar estes aplicativos. Isso por uma questão óbvia, mas por vezes esquecida: para ganhar o desconto, ou mesmo ter um dinheiro de volta, é preciso gastar.
Brinco com meus alunos de que melhor que ter desconto é não precisar gastar, lembra o professor da Fucape e especialista em Controladoria e Finanças Evandro Scardine.
O aplicativo Ame, por exemplo, apresenta em seu site uma promoção em que os clientes podem conseguir até 15% do valor gasto em forma de cashback. O Pic Pay, vez ou outra, oferece a mesma condição para algumas transações.
O iFood, por sua vez, anuncia R$ 10 ou R$ 15 de desconto para os usuários que fizerem duas compras de, no mínimo, R$ 35 utilizando o aplicativo. A compra também deve ser feita utilizando determinado cartão de crédito para o pagamento.
É claro que se a pessoa tiver controle, consciência, ela acaba se beneficiando com esses descontos. O grande ponto é saber se o gasto é, ou não, necessário, adverte Scardine.
Todas as pessoas precisam almoçar, então se você consegue um desconto de R$ 10 no almoço é um bom desconto, porque você reduziu um gasto que é necessário. Porém, se a pessoa já almoçou e resolve pedir uma sobremesa - que não é necessária - não tem desconto que faça valer à pena, exemplifica o professor.
Outro ponto a ser observado, destaca Scardine, é que o preço desses produtos podem estar inflados. É o famoso metade do dobro, lembra.
CARTÃO DE CRÉDITO É O MAIOR MOTIVO DE ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS
De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o cartão de crédito é o principal responsável pelo endividamento das famílias. Dados de janeiro deste ano apontam que, na média, 79,8% das dívidas vinham do dinheiro de plástico.
Os maiores gastos no cartão são com despesas corriqueiras - Uber, almoço, barzinho no fim do dia O maior endividamento não é com grandes gastos, mas com o consumo diário. E o fato de não conseguir pagar a fatura completa gera uma bola de neve para o mês seguinte, acrescenta o professor.
O economista e professor da UVV Wallace Millis destaca que é importante o consumidor exercitar o auto conhecimento. É importante saber quanto dinheiro se tem na conta, quanto vai se ganhar e quanto irá ser gasto. Até existem aplicativos que ajudam nessa organização, ressalta.
"Pessoas endividadas que não fazem esse balanço perdem sua capacidade de decisão. Ficam apenas enxugando gelo, sendo guiadas pelas dívidas que acumulam"
O importante mesmo é ter consciência dos gastos, conclui Millis.