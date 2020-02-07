União oferece descontos para 21 mil devedores do ES quitarem dívidas

União quer renegociar dívidas classificadas como irrecuperáveis Crédito: Shutterstock



Cerca de 21 mil devedores, entre pessoas físicas e empresas, podem renegociar suas dívidas com a União com descontos de até 70% nos juros e multas. O edital com as condições foi publicado na última quarta-feira (4) pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e é válido para débitos de até R$ 15 milhões. O prazo de adesão se encerra em 28 de fevereiro.

A renegociação está disponível para quatro categorias:

Empresas baixadas, inaptas ou suspensas no cadastro CNPJ, sem anotação atual de parcelamento, garantia ou suspensão por decisão judicial;

Débitos inscritos em dívida ativa da União há mais de 15 anos, que não estejam atualmente sendo parcelados, sem garantia ou suspensão por decisão judicial;

Débitos com suspensão por decisão judicial há mais de 10 anos;

Débitos de pessoas mortas.



Segundo o órgão, os descontos só serão concedidos a devedores cujos débitos sejam classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação.



No caso de pessoas físicas, micro e pequenas empresas, o desconto pode atingir 70% e o prazo de pagamento pode chegar a 100 meses. Já empresas maiores podem se beneficiar de descontos de até 50% para a opção de pagamento em parcela única e o prazo de pagamento pode atingir 84 meses. No caso de débitos previdenciários, o prazo máximo é de 60 meses, por conta de limitações constitucionais.



Dependendo da modalidade, é oferecido o pagamento de uma entrada de 5% ou 10% do valor total parcelada em cinco vezes. O desconto será aplicado sobre o montante restante, não podendo reduzir a dívida principal. A partir daí, é feito o parcelamento em até 100 vezes. As parcelas não podem ser menores que R$ 100 no caso de pessoas físicas e R$ 500 no caso de empresas.



COMO SE INSCREVER



Quem se enquadra nos critérios e quer se beneficiar da renegociação deve acessar o sistema Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e escolher a opção "Negociação de dívida". Caso a pessoa tenha mais de uma dívida, terá que concordar em renegociar todas de uma vez, mesmo que em modalidades diferentes.



No site do Acordo de Transação por Adesão há a lista de empresas e pessoas elegíveis para os descontos, assim como ao edital com os detalhes das ofertas de negociação para cada categoria e os documentos necessários.

ESFORÇO FEDERAL PARA RECUPERAR DÍVIDAS



Em outubro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma Medida Provisória que criou regras para facilitar acordo de negociações de dívidas consideradas perdidas.