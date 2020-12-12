Ainda tem dúvidas sobre o Pix? Veja como fazer uma transferência

Mais rápido e simples, o Pix, nova ferramenta de transferências e pagamentos online, criada pelo Banco Central, chegou à população no dia 16 de novembro, e ainda no mês passado, foi utilizado em mais de 32 milhões de transações financeiras no país. São mais de 41,2 milhões de usuários cadastrados, com mais de 92,2 milhões de chaves Pix.
A quantidade de adesões não vem sem motivo. A ferramenta tem diversas vantagens em relação a serviços que já estão no mercado como o TED e o DOC, por exemplo. Entre elas: a disponibilidade de uso 24 horas durante os sete dias da semana, as transações que serão concluídas em até 10 segundos e a gratuidade para pessoa física.
Veja no infográfico abaixo as principais informações, funcionalidades e também como usar o Pix.