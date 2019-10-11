Família procura vendedor que desapareceu após trabalho em Colatina

Ernane Damasceno Rodrigues desapareceu após revender um carro em Colatina Crédito: Acervo pessoal

A família do vendedor Ernane Damasceno Rodrigues, 51 anos, está desesperada desde o último dia 3 de outubro desde ano. Isso porque, ele desapareceu após fazer a entrega de um carro que revendeu, em Reta Grande, Colatina. Ernane foi visto pela última vez há oito dias, em São Silvano, mesmo município, após realizar o trabalho. Atualização: Ernane foi encontrado na tarde desta sexta-feira (11).

O DESAPARECIMENTO

De acordo com a comerciante Lukenia Nogueira Rodrigues de Souza, de 26 anos, filha de Ernane, o pai trabalha em uma revendedora de carros de São Silvano. Porém, ele possui problemas com o alcoolismo e passa grane parte do tempo bebendo. Mesmo assim, ela afirma que Ernane nunca ficou fora de casa sem dar notícias.

"O que sabemos é que ele fez uma revenda de carro para amigos da nossa família. No último dia 2 ele foi a Reta Grande entregar o veículo. Como ficou muito tarde e não tinha condição para voltar, ele acabou dormindo por lá. No dia seguinte, dia 3, uma das amigas da nossa família o levou de volta para São Silvano, onde trabalhava. Depois disso, ele não foi mais visto", lembra.

ANGÚSTIA E MEDO

Para a família do vendedor, fica a angústia e o medo. Lukenia conta que devido o alcoolismo, o pai as vezes fala coisas que podem incomodar outras pessoas. Porém, ela afirma desconhecer inimigos ou ameças. Além disso, Ernane faz uso de remédio controlado para pressão e usa remédios para dormir sem prescrição médica. Ela teme que a mistura dos remédios com bebida possa ter causado algum mal-estar no pai.

"Eu já andei pelas ruas, falei com amigos e não consegui descobrir nada. Ele nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Meu pai não tinha dinheiro e nem celular. Temo que possa ter acontecido algo grave. Ele bebia e as vezes surtava. Não era violento, mas falava coisas ruins, falava que ia matar os outros. Mas como todo mundo em Colatina o conhecia, ninguém dava importância. Meu medo é que alguém de fora, que não o conhecia, tenha feito algo com ele. Que tenha arrumando confusão com alguém que não seja de Colatina. Ou que ele esteja desorientado, sem memória por aí", teme.

VOCÊ VIU ERNANE?