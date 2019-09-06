Produtor rural de Mimoso do Sul está desaparecido há mais de 20 dias

Francisco Marquez, de 53 anos, foi visto pela última vez em uma plantação no interior do município Crédito: Divulgação

Mimoso do Sul, no Sul do Estado, está desaparecido há 21 dias. Francisco Marquez, de 53 anos, foi visto pela última vez em uma plantação no interior do município. Um produtor de café de, no Sul do Estado, está desaparecido há 21 dias. Francisco Marquez, de 53 anos, foi visto pela última vez em uma plantação no interior do município.

O que mais intriga a família é que o carro do produtor foi encontrado com outra pessoa, circulando no Centro da cidade, após o desaparecimento.

Segundo a enteada de Francisco, Poliana Souza, o padrasto desapareceu pela manhã na localidade de Areia Branca. “Minha mãe veio para Muqui para ficar um tempo comigo e ele ficou lá por conta da panha de café. Fomos mantendo contato por telefone, mas no dia 16 já não conseguíamos falar com ele. Fomos até a casa e estava fechada, sem arrombamento e com a aparência de estar fechada a vários dias. Tinha até comida estragada”, disse Poliana.

Além de divulgar nas redes sociais e buscar pelo produtor nas localidades próximas, a família registrou o caso na delegacia de Mimoso do Sul. “O mais intrigante é que depois do desaparecimento um homem apareceu na cidade dirigindo o carro do meu padrasto. Ele disse que comprou o carro, um Fiat Strada, mas não tem documentos do veículo, nem registro da comercialização”, conta.

Após denúncia, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão do veículo e ele se encontra no pátio da delegacia de Mimoso do Sul. Segundo o delegado Rômulo Carvalho Neto, o caso é investigado como desaparecimento. “Estamos fazendo diligências de campo e oitiva de testemunhas. Ainda não podemos afirmar se trata de crime”, disse o delegado.