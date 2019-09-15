Idoso desaparecido há cinco meses em Venda Nova é encontrado morto

A família do idoso Altamiro Lopes de Souza, de 68 anos, que estava desaparecido há mais de cinco meses, localizou o corpo na tarde deste sábado (14). Ele, após sair de casa, no bairro Providência, em, Região Serrana do Estado.

Altamiro Lopes de Souza, de 68 anos, desapareceu na tarde do dia 31 de março

O corpo do aposentado foi localizado por um dos filhos, após decidir retomar as buscas por regiões próximas da casa do idoso. Ele estava amarrado a uma corda em um local de difícil acesso. A polícia foi acionada e corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.