A família do idoso Altamiro Lopes de Souza, de 68 anos, que estava desaparecido há mais de cinco meses, localizou o corpo na tarde deste sábado (14). Ele desapareceu na tarde do dia 31 de março, após sair de casa, no bairro Providência, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado.
O corpo do aposentado foi localizado por um dos filhos, após decidir retomar as buscas por regiões próximas da casa do idoso. Ele estava amarrado a uma corda em um local de difícil acesso. A polícia foi acionada e corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Idoso desaparecido há cinco meses em Venda Nova é encontrado morto
Altamiro Lopes de Souza era natural de Afonso Cláudio e se mudou para Venda Nova do Imigrante em 2005. Ele era pai de cinco filhos e segundo a família, muito querido e conhecido na região.