Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Idoso desaparecido há cinco meses em Venda Nova é encontrado morto
Desaparecido

Idoso desaparecido há cinco meses em Venda Nova é encontrado morto

Corpo do idoso Altamiro Lopes de Souza, de 68 anos, foi localizado por um dos filhos em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 

15 set 2019 às 11:17

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 11:17

A família do idoso Altamiro Lopes de Souza, de 68 anos, que estava desaparecido há mais de cinco meses, localizou o corpo na tarde deste sábado (14). Ele desapareceu na tarde do dia 31 de março, após sair de casa, no bairro Providência, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado.
Altamiro Lopes de Souza, de 68 anos, desapareceu na tarde do dia 31 de março Crédito: Divulgação
O corpo do aposentado foi localizado por um dos filhos, após decidir retomar as buscas por regiões próximas da casa do idoso. Ele estava amarrado a uma corda em um local de difícil acesso. A polícia foi acionada e corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Idoso desaparecido há cinco meses em Venda Nova é encontrado morto
Altamiro Lopes de Souza era natural de Afonso Cláudio e se mudou para Venda Nova do Imigrante em 2005. Ele era pai de cinco filhos e segundo a família, muito querido e conhecido na região.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados