Adolescente que desapareceu em Vitória é encontrada em Cariacica

Ana Luiza Lopes, de 14 anos e que estava desaparecida desde quarta-feira (23), foi encontrada no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na noite desta quinta (24). Ela havia saído da casa da avó que fica no bairro São Pedro 1, em Vitória para encontrar com a mãe, mas não apareceu. A publicação da família feita nas redes sociais afirma que "foi só um susto".
A irmã da jovem, Marcella Lopes, explicou que na quarta-feira (23) Ana Luiza dormiu na casa da avó, no bairro São Pedro 1, em Vitória. E, ao amanhecer, a jovem disse que iria se encontrar com a mãe. No entanto, despareceu e a família não conseguiu ter mais contato com ela.
Segundo informações do boletim de ocorrência, vizinhos viram a jovem às 8h saindo de casa com uma mochila. Os documentos de Ana Luiza também foram levados, pois não foram encontrados na residência em que a adolescente vive. A mãe da jovem, Ana Paula Lopes, conta que entrou em contato e visitou todos os amigos, familiares e pessoas do círculo social de Ana Luiza, porém, não havia encontrado a filha.
A família ainda não se pronunciou sobre o caso.