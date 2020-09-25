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Adolescente que desapareceu em Vitória é encontrada em Cariacica

Ela saiu da casa da avó na manhã de quarta-feira (23) dizendo que ia encontrar a mãe e sumiu; a adolescente foi encontrada na noite desta quinta (24), no bairro Castelo Branco, em Cariacica

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 23:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 23:27
Ana Luiza Lopes, de 14 anos, desapareceu após sair de casa para visitar a mãe
Ana Luiza Lopes, de 14 anos, desapareceu após sair de casa para visitar a mãe Crédito: Arquivo pessoal
Ana Luiza Lopes, de 14 anos e que estava desaparecida desde quarta-feira (23), foi encontrada no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na noite desta quinta (24). Ela havia saído da casa da avó  que fica no bairro São Pedro 1, em Vitória  para encontrar com a mãe, mas não apareceu. A publicação da família feita nas redes sociais afirma que "foi só um susto".
A irmã da jovem, Marcella Lopes, explicou que na quarta-feira (23) Ana Luiza dormiu na casa da avó, no bairro São Pedro 1, em Vitória. E, ao amanhecer, a jovem disse que iria se encontrar com a mãe. No entanto, despareceu e a família não conseguiu ter mais contato com ela.
Segundo informações do boletim de ocorrência, vizinhos viram a jovem às 8h saindo de casa com uma mochila. Os documentos de Ana Luiza também foram levados, pois não foram encontrados na residência em que a adolescente vive. A mãe da jovem, Ana Paula Lopes, conta que entrou em contato e visitou todos os amigos, familiares e pessoas do círculo social de Ana Luiza, porém, não havia encontrado a filha.
A família ainda não se pronunciou sobre o caso.

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