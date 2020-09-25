Adolescente que desapareceu em Vitória é encontrada em Cariacica

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??* ENCONTRADA *?? A Ana Lui?za Lopes de Almeida acabou de ser encontrada no bairro Castelo Branco em Cariacica pela fami?lia. Ela esta? bem e grac?as a Deus foi so? um susto. Em nome da fami?lia agradecemos encarecidamente por todos que se empenharam compartilhando a postagem nessa corrente do bem. Em breve a fami?lia vai se manifestar sobre o ocorrido. . . . . #desaparecido #desaparecidos #compartilhe #agazeta @agazetaes @tvgazetaes @folhavitoria @es360portal @eshoje @tvgazetaes @tribunaonline @balancogeral.es @cidadealertaes @michelitos79 @tvtribunajornalismo @tvcapixabaoficial @redetvesoficial @policiamilitar.pmes @1batalhao.pmes @gmnews.es