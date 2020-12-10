Vitória a Minas: trem de passageiros é decorado com luzes de Natal

A locomotiva e os vagões que fazem a linha entre Cariacica e Belo Horizonte (MG) estão iluminadas em clima natalino Crédito: Bruno Coelho da Silva/Vale

Estação Pedro Nolasco, em6 mil metros de lâmpadas de led que se ascendem por meio de sensores ao anoitecer. O clima de Natal também já está nos trilhos da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Desde a última quarta-feira (09), o trem que opera diariamente as viagens no trajeto que sai da, em Cariacica , até Belo Horizonte (MG), recebeu cerca dede lâmpadas de led que se ascendem por meio de sensores ao anoitecer.

Segundo a Vale, responsável pela operação na linha férrea, as locomotivas e as composições de passageiros ganharam a decoração natalina. Nos dias que antecedem o Natal e o Ano Novo, os passageiros contarão ainda com novas opções no cardápio a bordo.

BRILHO NOS TRILHOS

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Já os vagões de lanchonete e restaurante continuam fechados para o público e as refeições são servidas nos assentos, para reduzir a circulação de pessoas. Essa e outras medidas de segurança foram tomadas para preservar a saúde de passageiros durante a pandemia.

São cerca de 6 mil metros de lâmpadas de led decorando e iluminando as composições Crédito: Bruno Coelho da Silva/Vale

A ocupação está reduzida para permitir o distanciamento entre assentos durante a viagem e, antes de embarcar, os passageiros têm a temperatura aferida. Também é obrigatório o uso de máscaras durante todo o percurso.