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Vitória a Minas: trem de passageiros é decorado com luzes de Natal

Desde a última quarta-feira (09), a locomotiva e as composições de passageiros foram decoradas com 6 mil metros de lâmpadas de led que são acionadas automaticamente ao anoitecer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:58

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:58

Trem
A locomotiva e os vagões que fazem a linha entre Cariacica e Belo Horizonte (MG) estão iluminadas em clima natalino Crédito: Bruno Coelho da Silva/Vale
O clima de Natal também já está nos trilhos da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Desde a última quarta-feira (09), o trem que opera diariamente as viagens no trajeto que sai da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, até Belo Horizonte (MG), recebeu cerca de 6 mil metros de lâmpadas de led que se ascendem por meio de sensores ao anoitecer.

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Segundo a Vale, responsável pela operação na linha férrea, as locomotivas e as composições de passageiros ganharam a decoração natalina. Nos dias que antecedem o Natal e o Ano Novo, os passageiros contarão ainda com novas opções no cardápio a bordo. 

BRILHO NOS TRILHOS

Já os vagões de lanchonete e restaurante continuam fechados para o público e as refeições são servidas nos assentos, para reduzir a circulação de pessoas. Essa e outras medidas de segurança foram tomadas para preservar a saúde de passageiros durante a pandemia.
Trem
São cerca de 6 mil metros de lâmpadas de led decorando e iluminando as composições Crédito: Bruno Coelho da Silva/Vale
A ocupação está reduzida para permitir o distanciamento entre assentos durante a viagem e, antes de embarcar, os passageiros têm a temperatura aferida. Também é obrigatório o uso de máscaras durante todo o percurso.
Atualmente, o valor da passagem de Cariacica até Belo Horizonte é R$ 73,00 na classe econômica. Na executiva o bilhete custa R$ 103,00. As partidas são diárias, pontualmente às 7h

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