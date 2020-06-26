Vila Velha anuncia mudanças no trânsito da Lindenberg até o fim do ano

Intervenções para melhorar o fluxo na Avenida Carlos Lindenberg, no trecho entre os bairros Industrial, Planalto, Alecrim e Jardim Marilândia, terão início até o fim do ano Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A Prefeitura de Vila Velha anunciou mudanças que visam melhorar o fluxo de veículos na Avenida Carlos Lindenberg, nos trechos entre os bairros Industrial, Planalto, Alecrim e Jardim Marilândia. As alterações visam desafogar o trânsito nas ruas adjacentes em que se formam congestionamentos para motoristas que utilizam o trecho para entrada e saída dos bairros e também para retorno. De acordo com a administração municipal, algumas intervenções já tiveram início com mudanças na sinalização. Mas as alterações no tráfego, de fato, serão concluídas, em duas partes, até o fim do ano.

A primeira delas se refere à abertura na interseção, com a retirada do canteiro da Avenida Carlos Lindenberg com a Rua Maria do Amor Divino, em Alecrim, utilizada por motoristas como saída da região. Atualmente, condutores que seguem no sentido Centro precisam fazer um longo trajeto para conversão até as ruas Araraquara e Ronaldo Gonçalves de Rezende, bem carregadas pelo fluxo local.

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich, explica que, com a mudança, os motoristas que fazem esse trajeto agora seguirão direto para o Centro, sem a necessidade do percurso mais longo.

A saída do Bairro Industrial vai ser direta no sentido Vila Velha, não vai precisar ir à Rua Araraquara para concorrer com quem sai do bairro Planalto. Vai sair direto pela Maria do Amor Divino, explicou.

Mapa aponta onde ficará interseção da rua Maria do Amor Divino com a Avenida Carlos Lindenberg, que vai aliviar o fluxo das vias de acesso no bairro Planalto Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

O outra mudança viária é transformar a Rua Araraquara, no trecho entre as ruas Casemiro de Abreu e Ronaldo Gonçalves de Rezende, no bairro Industrial, em mão única. Hoje, com mão dupla e muito estreita, acaba registrando um grande fluxo de veículos em horários de pico, gerando lentidão para os motoristas.

Pela proposta, a via só terá mão dupla no trecho entre a Avenida Carlos Lindenberg e a Rua Casemiro de Abreu. Além disso, o órgão de trânsito planeja aumentar a capacidade do tráfego, ampliando de duas para três faixas no trecho inicial da Rua Ronaldo Gonçalves de Rezende, ao suprimir a área de estacionamento e da vaga de carga/descarga. Com a alteração, a interseção ficaria com uma faixa de entrada a partir da Lindenberg e duas de saída.

Segundo o secretário, a mudança vai beneficiar também os motoristas que saem do bairro Planalto, hoje afetados pelo congestionado somado na região. Quem sai do Planalto vai contar com duas vias nesse ponto, para poder sair com mais facilidade, disse.

Mapa mostra situação das ruas Araraquara e Ronaldo Gonçalves de Rezende no encontro com a Carlos Lindenberg. Trecho passará por mudanças Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

Além disso, estão previstas mudanças para melhorar o fluxo na Lindenberg na quadra entre as ruas Piracicaba, Felicidade Siqueira e Sétima Avenida, principalmente no trecho inicial do lado direito da via arterial, no sentido Vitória. Neste local, todas as três vias coletoras laterais vão se tornar mão única de direção.

A Sétima Avenida, de grande movimentação na região, vai se tornar mão única e receber quebra-molas antes da área de embarque e desembarque de crianças e próximo a UMEI José Silvério Machado, situada em um trecho da avenida. O projeto contempla ainda implantação de uma área especial de embarque e desembarque de crianças até o acesso da UMEI, remanejamento do tráfego pesado para outras rotas e instalação de nova sinalização no local.

Ainda de acordo com a prefeitura, ações educativas com abordagens para orientação e conscientização de pais de alunos e educadores sobre as mudanças e os cuidados a serem adotados já estão programadas.