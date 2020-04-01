Vila Velha suspende prazos para defesa e recurso em multas de trânsito

A suspensão, que foi anunciada nesta quarta-feira (1) no Diário Oficial, com validade entre os dias 24 de março e 8 de abril, podendo ser prorrogada dependendo do estágio da crise do novo coronavírus.

De acordo com o Secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, os processos que foram encaminhados até o dia 24 de março, data de início da suspensão, estão sendo julgados normalmente pela secretaria. Mas a partir do dia 25 de março, até o fim da suspensão, inicialmente no dia 8 de abril, não haverá a admissão de novos processos.