Vila Velha anuncia campanha de vacinação contra raiva em animais

Vacinação antirrábica em cães e gatos no município de Vila Velha Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha iniciou nesta terça-feira (18) a Campanha de Vacinação Antirrábica em cães e gatos comunitários de pessoas em situação de rua. A ação ocorre principalmente em decorrência dos casos de raiva humana que foram registrados recentemente nos estados do Rio de Janeiro e da Paraíba.

De acordo com a secretaria, a imunização se estenderá até a próxima quinta-feira (20) e será realizada através de busca ativa em locais mapeados, onde será efetuada a abordagem pela equipe do Programa Consultório na Rua junto aos profissionais que atuam no Centro de Controle de Zoonoses do município.

A ação tem o objetivo não só de prevenir a raiva nesses animais, mas de garantir a proteção das pessoas em situação de rua e dos transeuntes que circulam por Vila Velha.

Além da imunização realizada com os animais comunitários, a campanha antirrábica na zona rural do município tem o início previsto para o dia 1º de setembro, acontecerá durante todo o mês de setembro, de segunda à sexta, das 8h às 16h, no sistema casa-a-casa  em que equipes de vacinadores volantes se dirigem até as propriedades para aplicação das doses da vacina.

Já a vacinação dos animais que se encontram nas zonas urbanas de Vila Velha terá início no mês de outubro, mais precisamente a partir do dia 10, e será realizada durante cinco sábados, das 8h às 17h, por meio de postos volantes que serão instalados em bairros das cinco regiões administrativas do município.

CONFIRA AS DATAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS

10/10- Região 1: Centro; Boa Vista I; Boa Vista II; Vista da Penha; Coqueiral de Itaparica; Cristóvão Colombo; Divino Espírito Santo; Glória; Ilha dos Ayres; Itapuã; Jaburuna; Jockey de Itaparica; Olaria; Praia da Costa; Praia das Gaivotas; Praia de Itaparica; Residencial Coqueiral

17/10- Região 2: Ibes; Araçás; Brisamar; Cocal; Darly Santos; Guaranhuns; Ilha dos Bentos; Jardim Asteca; Jardim Colorado; Jardim Guadalajara; Jardim Guaranhuns; Nossa Senhora da Penha; Nova Itaparica; Novo México; Pontal das Garças; Santa Inês; Santa Mônica Popular; Santa Mônica; Santos Dumont; Vila Guaranhuns e Vila Nova.

24/10- Região 3: Aribiri; Argolas; Ataíde; Cavalieri; Chácara do Conde; Dom João Batista; Garoto; Ilha da Conceição; Ilha das Flores; Paul; Pedra dos Búzios; Primeiro de Maio; Sagrada Família; Santa Rita; Vila Batista; Vila Garrido e Zumbi dos Palmares.

31/10- Região 4: Cobilândia; Alecrim; Alvorada; Cobi de Baixo; Cobi de Cima; Industrial; Jardim do Vale; Jardim Marilândia; Nova América; Planalto; Rio Marinho; Santa Clara; São Torquato; Vale Encantado e Pólo Empresarial Novo México.