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Saúde em foco

Entidades lançam campanha para incentivar a vacinação durante a pandemia

A iniciativa inclui ações e conteúdos digitais, como uma cartilha com orientações voltadas aos profissionais de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 14:56

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 14:56

Começou a terceira etapa da vacinação contra gripe em Cachoeiro
Começou a terceira etapa da vacinação contra gripe em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/ Divulgação (Márcia Leal)
Para evitar a queda das coberturas vacinais e a disseminação de doenças consideradas eliminadas ou controladas durante a pandemia do novo coronavírus, o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), a Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria lançarão neste sábado (13) a campanha "Vacina em dia, mesmo na pandemia".
A iniciativa inclui ações e conteúdos digitais, como uma cartilha voltada aos profissionais de saúde com orientações sobre medidas a serem adotadas para as ações de vacinação continuarem durante o período e estratégias de comunicação com população.
Segundo o Unicef, mais de 117 milhões de crianças podem deixar de receber a vacina contra o sarampo. As campanhas de vacinação contra a doença já foram adiadas em pelo menos 24 países. No Brasil, 19 estados ainda registram a circulação do sarampo, como o Pará, por exemplo, onde 40,9% das notificações foram confirmadas para a doença.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O Paraná é o principal foco da febre amarela atualmente, com 50 municípios atingidos. Também há casos em São Paulo, Santa Catarina e Pará.
A chefe da área de Saúde e HIV/Aids do Unicef no Brasil, Cristina Albuquerque, afirma que o medo de comparecer às salas de vacinação no contexto atual é compreensível, mas lembra que as vacinas preveníveis por vacina também são perigosas e matam.
"A pandemia de Covid-19 é uma situação inédita para a nossa geração, mas outras infecções continuam a circular. A meningite bacteriana, por exemplo, pode levar à morte em poucas horas. Não podemos nos descuidar", alerta.

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