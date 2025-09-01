Após manifestação

Vila Esperança: ES vai negociar inclusão das famílias no Minha Casa, Minha Vida

Proposta é usar terreno da Prefeitura de Vila Velha, enquanto o governo do Estado pretende entrar com obras de infraestrutura. Casagrande prometeu apresentar ideia para o ministro das Cidades

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 20:33

O governo do Espírito Santo vai tentar negociar a inclusão das famílias de Vila Esperança no programa Minha Casa, Minha Vida. Os moradores da área de ocupação, situada na região de Jabaeté, em Vila Velha, fizeram protesto nesta segunda-feira (10) em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória, em busca de uma solução para a decisão judicial que definiu o despejo das pessoas que vivem no bairro.

Após receber os manifestantes, o governador Renato Casagrande se comprometeu a conversar com o ministro das Cidades, Jader Barbalho, para avaliar a viabilidade do projeto. Participaram da reunião a secretária de Direitos Humanos, Nara Borgo, e a Defensoria Pública.

Segundo o governo, em conversa com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, foi identificado que a gestão municipal tem um terreno próximo à ocupação que poderia receber os imóveis. Pela proposta, o município então doaria a área, enquanto o Estado ficaria a cargo de realizar a infraestrutura exigida para que um terreno seja enquadrado no Minha Casa, Minha Vida.

Manifestantes de Vila Esperança em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo a líder comunitária Adriana Paranhos, conhecida como Baiana, aproximadamente 800 famílias vivem na ocupação. “Estamos há quase uma década e agora temos dez dias para sair, sem ter para onde ir. Só queremos um suporte para defender nossas casas”, afirmou.

O arquiteto urbanista Diogo Chagas, da associação Onze8, que assessora comunidades em projetos de habitação social, ressalta que o plano de desocupação homologado pela Justiça não contempla soluções dignas. “Queremos pressionar o governo a intervir. A decisão é desrespeitosa e não cobre o que as famílias precisam”, frisa.

A iniciativa de viabilizar o Minha Casa, Minha Vida surgiu após a mobilização de cerca de 200 pessoas que participaram do protesto em frente à sede do governo do Espírito Santo, tentando reverter a retirada das famílias prevista para o dia 9 de setembro. Uma nova reunião entre secretarias do Estado, prefeitura e Defensoria deve ser realizada nos próximos dias em busca de uma solução.

