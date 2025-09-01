Vila Esperança: famílias protestam e pedem ajuda do governo contra despejo
Um grupo de moradores da ocupação Vila Esperança, em Vila Velha, se reúne, na manhã desta segunda-feira (1º), em frente ao Palácio Anchieta, sede do governo do Estado, em Vitória. Cerca de 210 manifestantes instalaram barracas e exibem cartazes na porta do Palácio, pedindo auxílio do Executivo estadual para reverter uma decisão da Justiça que prevê a saída de diversas famílias da ocupação no município canela-verde até 9 de setembro.
Adriana Paranhos, líder comunitária de Vila Esperança, explica que o grupo chegou à entrada da sede do governo estadual na noite de domingo (31) e deve ficar no local por tempo indeterminado. Segundo ela, cerca de 800 famílias vivem na ocupação situada na região dos bairros Jabaeté e Normília da Cunha.
“Estamos na ocupação há nove anos e agora temos dez dias para sair sem ter para onde ir. Somos uma resistência que luta por moradia. Até agora não tivemos nenhum retorno e só queremos um suporte para defender nossas casas”, afirma a líder comunitária, conhecida como Baiana.
Diogo Chagas, arquiteto urbanista e membro da associação Onze8, que atua na assessoria técnica para habitações de interesse social, salienta que a decisão da Justiça, publicada em 20 de agosto e baseada em um plano de desocupação formulado pela Prefeitura de Vila Velha, é insuficiente para garantir dignidade às famílias de Vila Esperança.
“Queremos pressionar o governo para pedir uma intervenção. A decisão é desrespeitosa e não cobre o que as famílias precisam”, diz Diogo.
A Gazeta demandou o governo do Estado em busca de informações sobre ações do Executivo para atender aos manifestantes, porém, até a publicação desta reportagem, a solicitação não foi respondida.