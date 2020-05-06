Vídeo mostra momento em que criança engasgada é socorrida e salva por PM no ES

As imagens do videomonitoramento do posto da Polícia Militar da ES-010, em Manguinhos, na Serra , na Grande Vitória , mostram o momento em que uma criança de dois anos engasgada com uma tampa de garrafa na última quinta-feira (30) foi socorrida e salva por um policial.

A gravação do socorro foi divulgada pela Polícia Militar nessa terça (5). Nas imagens é possível ver o momento que a família chega com a criança, por volta de 20h25. Eles descem do carro e correm em busca de ajuda.

No posto policial estava o cabo Bertoli. Depois da família explicar o que estava acontecendo com a criança, ele põe o menino de barriga para baixo e faz o movimento para que expelisse a tampinha.

Menino engasgou com tampa de garrafa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chega, cerca de 20 minutos depois, o menino Rael estava estabilizado e a família foi liberada para voltar para casa.

No dia do incidente, a mãe do menino, Márcia, contou que o filho engasgou por volta de 19h30 dentro de casa e que a família tentou tirar o objeto da garganta da criança.

Sem conseguir fazer a criança desengasgar, eles decidiram buscar ajuda no posto da PM que fica a dois quilômetros de onde moram, no bairro Vila Nova de Colares.