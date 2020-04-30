Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É crime? Advogado responde

Vídeo: homem se passa por deficiente para pedir dinheiro em Jardim da Penha

Caso foi registrado em Jardim da Penha, Vitória. Pensando que não estava sendo observado, o homem, que parecia estar impossibilitado de andar, se levantou e seguiu caminhando normalmente para o ponto de ônibus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 10:47

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 10:47

Homem simula deficiência física em Jardim da Penha
Homem simula deficiência física em Jardim da Penha Crédito: Internauta
Um vídeo compartilhado nesta semana nas redes sociais tem chamado a atenção dos internautas. As imagens mostram um homem, aparentando ser deficiente físico e estar impossibilitado de andar, pedindo dinheiro em um semáforo de Jardim da Penha, em Vitória. Porém, a sequência das imagens mostra quando o rapaz se levanta e segue caminhando normalmente até um ponto de ônibus.
As imagens foram registradas no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nas proximidades do Banco Itaú, por uma pessoa que observava a ação. O vídeo gerou comentários nas redes sociais. Mas afinal, é crime se passar por deficiente físico para pedir dinheiro? Segundo o advogado Rafael Lima, para responder essa questão com precisão são necessárias outras informações que não estão no vídeo.

Veja Também

Entenda: Estelionato sentimental é crime e deve ser denunciado

Por exemplo, é preciso saber o que motivou as pessoas a efetuarem a doação. Foi a condição de deficiente ou foi o fato de ser um pedinte? Se o motivo da doação foi a deficiência, em tese, poderia ser considerado um crime de estelionato. Se não, não haveria crime diante dessa situação, explica o advogado.
Além disso, é preciso analisar se o sujeito estava, de fato, em situação de vulnerabilidade. Se sua situação seria capaz de inexigir uma conduta adversa naquele momento, acrescenta Lima.

Veja Também

O que é estelionato espiritual e como você pode denunciar?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados