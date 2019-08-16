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Artigo de Opinião

Golpes

Entenda: Estelionato sentimental é crime e deve ser denunciado

O crime acontece quando uma pessoa se aproveita do envolvimento e sentimento da outra pessoa para "se dar bem"

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 18:35

Publicado em 

16 ago 2019 às 18:35
Estelionato sentimental
Flávio Fabiano*
Golpe da barriga, golpe do baú e por aí vai. O crime é popular, ou seja, é frequentemente praticado e, muitas vezes, a pessoa que está sendo vítima não faz ideia de que a situação é criminosa e merece ser denunciada.
Segundo o Artigo 171, do Código Penal, o crime de estelionato propriamente dito é um crime contra o patrimônio, quando alguém tem a intenção de “obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento”.
> Estelionato sentimental: muita atenção aos relacionamentos virtuais
Estelionato sentimental acontece, portanto, quando uma pessoa se aproveita do envolvimento e do sentimento da outra pessoa para “se dar bem”, para alcançar vantagens pessoais ou sociais e aplicar golpes financeiros.
> Ex-empresário do ramo do café é condenado por estelionato no ES
Parceiros que se aproximam do outro com o objetivo prévio de se apropriar de seus bens, aproveitando-se de uma possível instabilidade emocional e carência afetiva estão praticando o crime de estelionato e devem ser denunciados.
Para comprovar esse tipo de crime, a pessoa que está se sentindo lesada, pessoal e patrimonialmente, deve reunir o máximo de provas possíveis que comprovem que o estelionatário está praticando o crime, tendo vantagens em razão do abalo e da instabilidade emocional do outro. Gravar conversas pessoais, testemunhas, comprovantes de pagamento de contas em favor de alguém etc... comprovam que a situação está acontecendo.
Do mesmo modo, há parceiros que têm conhecimento desta intenção e o fazem de bom grado. Há casos nos quais o acordo tácito envolve a troca de recursos por cuidados e companhia, podendo a afetividade ser mesmo verdadeira, porém, a pessoa não se sente lesada, já está acordado entre elas e ambas estão satisfeitas e felizes com a situação. O que não configura qualquer ilícito.
Até o momento, apenas homens foram condenados pela prática do estelionato sentimental. Talvez porque o homem se envergonhe de denunciar que foi vítima desse tipo de golpe. A sociedade ainda é machista e, muitas vezes, eles se sentem com a masculinidade abalada diante dessas situações, diferente das mulheres.
*O autor é advogado criminalista

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