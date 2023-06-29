Vídeo: golfinhos dão show de acrobacia e encantam na Praia de Camburi

Quem acordou cedo para fazer atividades no mar da Praia de Camburi , em Vitória , foi recompensado com acrobacias de golfinhos. É o caso do piloto de ROV (veículo submarino pilotado remotamente) Bruno Stefano da Silva Lopes, que praticava canoa havaiana com os colegas, por volta das 9 horas desta quinta-feira (29), quando o encontro aconteceu.

Vídeos gravados pelo grupo e enviados ao site A Gazeta mostram os golfinhos fazendo diferentes saltos em alto-mar. Segundo canoísta, pelo menos sete animais foram avistados, durante aproximadamente 15 minutos.

"Estávamos voltando para a nossa base, ali no Píer de Iemanjá, quando eles apareceram. Demos uma desviada do caminho para observá-los. Eles se movimentavam muito, mas notamos até um filhotinho, fazendo brincadeiras com os grandes. Em dado momento, chegaram até bem perto da praia", relembrou.

Coordenador do projeto Golfinhos do Brasil, Thiago Ferrari explicou que o aparecimento desses animais é comum em todo o Espírito Santo, independentemente da época, já que passam toda a vida no litoral capixaba. Pelo local onde foram avistados, segundo o especialista, eles provavelmente são da espécie boto-cinza.

"São animais que nascem, se reproduzem e se alimentam aqui na Baía de Vitória e nas proximidades da região metropolitana. Não é rara a observação deles por aqui. Identificamos, inclusive, uma 'toca dos botos', onde eles se concentram, próxima à região dos portos da ArcelorMittal e da Vale", destacou.

De acordo com o coordenador, o fato dos golfinhos serem muito costeiros exige uma atenção redobrada de quem frequenta a região. "Muitas vezes eles acabam 'agarrados' acidentalmente na rede de pescadores, podendo morrer afogados ou de fome, por não conseguir se alimentar", apontou Thiago.

"Pela região da Grande Vitória ter uma zona portuária bem movimentada, existe um tráfego de embarcações bem considerável. Esses animais, infelizmente, também sofrem por atropelamento. É preciso um esforço de todo mundo, incluindo do poder público, para serem mantidos saudáveis no nosso litoral " Thiago Ferrari - Coordenador do projeto Golfinhos do Brasil

Uma "espiadinha" em alto-mar

No vídeo é possível ver a embarcação de pescadores. Eles comentam entre si que tem uma baleia se aproximando. Segundos depois, o animal já coloca a cabeça para fora da água e faz o movimento chamado por pesquisadores de "spy-hop", que é quando a baleia dá uma espiadinha.