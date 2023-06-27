Baleia Jubarte se aproxima de barco e dá "espiadinha" em Guarapari

A temporada das gigantes baleias jubarte já começou. Com isso, os registros do animal pelo litoral do Espírito Santo passam a ser mais frequentes. E um grupo de pescadores acabou ganhando um "show particular" de uma baleia curiosa em alto mar, próximo a Guarapari.

No vídeo é possível ver a embarcação de pescadores. Eles comentam entre si que tem uma baleia se aproximando. Segundos depois, o animal já coloca a cabeça para fora da água e faz o movimento chamado por pesquisadores de "spy-hop", que é quando a baleia dá uma espiadinha.

Os pescadores chegam a ficar assustados e começam a falar para o animal sair de perto do barco.

"Olha a baleia, olha ela aí, ó! Vai embora, chega! Sai pra lá rapaz. Caraca! Cuidado aí. Já tá me cabulando já. Senhor meu pai, vai embora, vai" Homem em barco - Pescador

O animal fica vários minutos com a cabeça para fora, borrifa água e chega até a balançar a cauda, como se estivesse acenando para os "intrusos".

Por alguns segundos, a baleia chega a sumir na água, mas depois ela volta, para espanto dos pescadores.

"Lá vem ela de novo. Olha o tamanho. Chega, tá bom já. Dava até pra encostar a mão, pertinho assim" Homem em barco - Pescador

Segundo o oceanógrafo e coordenador do Projeto Baleia Jubarte no Espírito Santo, Paulo Rodrigues, geralmente as baleias mais novas são as mais curiosas e gostam de se aproximar de embarcações.

"Foi o vídeo que recebemos em que a baleia chegou mais perto da embarcação, que chamou mais a atenção. A baleia mais jovem, por ser mais curiosa, faz isso com mais frequência. Filhotes com a mãe também. A baleia estava investigando", explicou Paulo.

O oceanógrafo disse que a recomendação é sempre não encostar nos animais e manter a distância.

"É um animal dócil, mas se chegar muito perto, a nadadeira se bater em você é um risco. Não é bom encostar nos animais, tem doenças que podem passar pra gente. É um animal magnífico, é grandioso, mas qualquer esbarrão ou carinho pode provocar um acidente", afirmou o coordenador do projeto.

Paulo reforçou ainda que algumas orientações devem sempre ser seguidas caso as baleias se aproximem de embarcações.

"A norma de observação de baleia é estar sempre com o motor ligado e desengrenado quando se está próximo de uma baleia. O problema da pesca é que, às vezes, eles desligam o motor. Mas deu tudo certo, os pescadores voltaram bem para a costa, só ficaram apreensivos" Paulo Rodrigues - Oceanógrafo

Por mais que os pescadores estivessem com medo, Paulo disse que eles puderam apreciar um show particular da baleia da melhor forma possível, mesmo que sem querer.

"Esse que é o passeio completo, quando o mestre da embarcação consegue deixar a baleia segura em se aproximar da embarcação. A gente não se aproxima, mas ela pode se aproximar da gente. Ela que fica curiosa, se interessa. Eles tiveram um show", finalizou Paulo.