Baleia Jubarte se aproxima de barco e dá "espiadinha" em Guarapari

A temporada das gigantes baleias jubarte já começou. Com isso, os registros do animal pelo litoral do Espírito Santo passam a ser mais frequentes. E um grupo de pescadores acabou ganhando um "show particular" de uma baleia curiosa em alto mar, próximo a Guarapari.
No vídeo é possível ver a embarcação de pescadores. Eles comentam entre si que tem uma baleia se aproximando. Segundos depois, o animal já coloca a cabeça para fora da água e faz o movimento chamado por pesquisadores de "spy-hop", que é quando a baleia dá uma espiadinha.
Os pescadores chegam a ficar assustados e começam a falar para o animal sair de perto do barco.
"Olha a baleia, olha ela aí, ó! Vai embora, chega! Sai pra lá rapaz. Caraca! Cuidado aí. Já tá me cabulando já. Senhor meu pai, vai embora, vai"
O animal fica vários minutos com a cabeça para fora, borrifa água e chega até a balançar a cauda, como se estivesse acenando para os "intrusos".
Por alguns segundos, a baleia chega a sumir na água, mas depois ela volta, para espanto dos pescadores.
"Lá vem ela de novo. Olha o tamanho. Chega, tá bom já. Dava até pra encostar a mão, pertinho assim"
Segundo o oceanógrafo e coordenador do Projeto Baleia Jubarte no Espírito Santo, Paulo Rodrigues, geralmente as baleias mais novas são as mais curiosas e gostam de se aproximar de embarcações.
"Foi o vídeo que recebemos em que a baleia chegou mais perto da embarcação, que chamou mais a atenção. A baleia mais jovem, por ser mais curiosa, faz isso com mais frequência. Filhotes com a mãe também. A baleia estava investigando", explicou Paulo.
O oceanógrafo disse que a recomendação é sempre não encostar nos animais e manter a distância.
"É um animal dócil, mas se chegar muito perto, a nadadeira se bater em você é um risco. Não é bom encostar nos animais, tem doenças que podem passar pra gente. É um animal magnífico, é grandioso, mas qualquer esbarrão ou carinho pode provocar um acidente", afirmou o coordenador do projeto.
Paulo reforçou ainda que algumas orientações devem sempre ser seguidas caso as baleias se aproximem de embarcações.
"A norma de observação de baleia é estar sempre com o motor ligado e desengrenado quando se está próximo de uma baleia. O problema da pesca é que, às vezes, eles desligam o motor. Mas deu tudo certo, os pescadores voltaram bem para a costa, só ficaram apreensivos"
Por mais que os pescadores estivessem com medo, Paulo disse que eles puderam apreciar um show particular da baleia da melhor forma possível, mesmo que sem querer.
"Esse que é o passeio completo, quando o mestre da embarcação consegue deixar a baleia segura em se aproximar da embarcação. A gente não se aproxima, mas ela pode se aproximar da gente. Ela que fica curiosa, se interessa. Eles tiveram um show", finalizou Paulo.
(Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES)