Vício em sites de apostas já aparece como motivo para divórcios no ES

A Gazeta, 1.883 divórcios tinham sido registrados desde o início do ano no Até meados de setembro, período levantado pela reportagem de, 1.883 divórcios tinham sido registrados desde o início do ano no Espírito Santo , de acordo com o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES). As causas dessa decisão dos casais são variadas, mas uma começou a chamar a atenção dos advogados da área de Direito de Família: separação devido ao vício em sites de apostas.

A advogada de Família Jessica Wanzeller, que atua em Vitória , contou que, dos últimos 10 casos que atendeu, quatro divórcios haviam sido motivados por vício em sites de apostas. "Diretamente com prejuízo às finanças da família, foi um caso. Mas nas quatro situações, o parceiro tinha vício em jogar em sites como Tigrinho (cassino online) e Bet (nome popular para plataformas de apostas esportivas)", detalhou.

"Essas quatro últimas pessoas frisaram os jogos virtuais, que parecem inofensivos. O parceiro esconde o cartão ou cria um cartão para fazer a aposta. Aí a própria pessoa se dá conta de que houve uma infidelidade financeira. Então não é o divórcio pelo divórcio, de fato existe todo um contexto vindo desse vício" Jessica Wanzeller - Advogada de Família

O caso em que o parceiro tinha vício em apostas esportivas online foi o que mais prejudicou o orçamento da família. "Comprometeu o mensal, e a reclamação para o divórcio era porque o parceiro há muito tempo fazia esses jogos, a rotina familiar já tinha se quebrado. A gota d'água foi quando um valor expressivo perdido em aposta comprometeu a renda familiar. Era basicamente o salário do parceiro", disse Jessica.

O motivo para o divórcio não é oficialmente registrado no cartório, por exemplo, mas muitas vezes ele aparece durante a conversa com o advogado no escritório. "Os casos chegam com apontamento de perda de confiança, problemas financeiros, são reflexos conjugais. Elas não chegam falando: 'Quero me divorciar porque ele está apostando na Bet'. Elas chegam falando que é porque a relação está desgastada, que houve problemas financeiros. Aí a gente pergunta o porquê desse problema, é quando aparece a relação com o vício", pontuou Jessica.

Jéssica relatou que os casos de divórcio relacionados a vício em apostas online começaram a aparecer no escritório dela no final de 2022. A advogada Rayane Vaz Rangel, que atua em Cariacica , também percebeu esse aumento no último ano.

"Eu ainda não tenho caso de um divórcio em que a pessoa se separou por causa do jogo. Os casos que eu tenho acompanhado são de pessoas que estão em processo de separação, que vêm para descobrir como vai ficar a questão da dívida feita pelo parceiro, se os dois terão que arcar. Essas pessoas estão tentando se ajustar: umas estão separadas, mas esperando o momento certo de entrar com o divórcio", revelou a advogada.

Rayane também comentou que clientes chegam para pedir ajuda a respeito de internação compulsória dos cônjuges que acabaram viciados em jogos de apostas. "Os jogos estão mais presentes do que a gente imagina, porque a gente às vezes não tem total conhecimento do caso, as pessoas omitem, então a gente não tem noção da dimensão, mas são muitas pessoas que estão viciadas no jogo e com certeza isso tem afetado o casamento", ressaltou.

De acordo com o Sinoreg-ES, em 2022 foram 2.733 casos de divórcios no Espírito Santo. O número diminuiu em 2023: foram 2.527 registros.

Para as advogadas, a questão das dívidas influencia muito na convivência do casal. "Esse jogo é igual a um vício de drogas. A pessoa começa a jogar, perde dinheiro, aí pega com agiota, os agiotas começam a ameaçar, aí ela vai pegando dinheiro com mais pessoas e aí, quando você vê, a dívida é imensa e a família precisa se desfazer de patrimônio para pagar", comentou Rayane.

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