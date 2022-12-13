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Chuva e vento forte

Vendaval destelha casas e provoca queda de galhos em Itapemirim

No município, ES 490 teve pontos de bloqueios por conta da queda de galhos na pista. Defesa Civil registrou casas destelhadas no interior

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 20:32

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 dez 2022 às 20:32
O vendaval nesta segunda-feira (12) deixou estragos no interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Casas ficaram destelhadas e estradas ficaram parcialmente bloqueadas por conta da queda de galhos de árvores. A Defesa Civil trabalha nesta terça-feira (13) para liberar vias e atender os moradores.
Em um vídeo enviado à reportagem da TV Gazeta Sul, é possível ver que todo o telhado de uma casa na localidade de Barbados foi levado com a ventania. O problema, segundo o município, também foi registrado na localidade de Palmital.
De acordo com um relatório parcial de atendimento do Departamento Municipal da Defesa Civil, na ES 490, Rodovia Safra x Marataízes, houve queda de árvore e galhos na altura das comunidades da Graúna, Garrafão e Paineiras. O órgão esteve no local com a Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros Militar e a pista foi desobstruída.
Vendaval destelha casas e provoca queda de galhos em Itapemirim
Vendaval destelha casas e provoca queda de galhos em Itapemirim Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul
Em Córrego do Ouro, duas residências foram atingidas por uma árvore e houve destelhamento parcial do telhado das casas. Na comunidade, houve destelhamento do Ginásio de Esportes do Córrego do Ouro.
O órgão informou que as residências estão sendo vistoriadas por equipes da Defesa Civil e Engenheiro Civil da prefeitura.

Mais de 60 ocorrências

Segundo as últimas informações da Prefeitura de Itapemirim, mais de 60 ocorrências já foram registradas por causa da chuva, sendo elas mais de 30 quedas de árvores, obstrução de ruas e rodovias, deslizamento de talude, e mais de 30 ocorrências de destelhamentos de residências.
O órgão comunicou que as equipes da Defesa Civil trabalham desde a noite de segunda (12) nos atendimentos, e novas ocorrências continuam sendo registradas. Diante disso, está prestando atendimentos aos moradores e locais atingidos pelas chuvas.
De acordo com a prefeitura, a Secretaria de Obras entregou telhas para todas as residências destelhadas em Barbados, Córrego do Ouro e Garrafão. E a secretaria de Assistência Social visitou as residências de Barbados e Córrego do Ouro, “e fará doação do benefício eventual de cestas básicas para os moradores que tiveram perdido os seus pertences, inclusive alimentação”.
O órgão destaca que, conforme o laudo da Defesa Civil, caso alguma casa ofereça risco, a mesma será interditada e o município vai providenciar aluguel social, se necessário.

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