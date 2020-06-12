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Noroeste

Vagão de trem carregado com soja descarrila e tomba em Colatina

A Vale, responsável pela ferrovia, informou que não houve feridos no acidente. As causas estão sendo apuradas.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 19:30

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 19:30

Vagão de trem de carga descarrila no ES
Vagão de trem de carga descarrila no ES Crédito: Leitor
Um vagão de trem carregado com soja descarrilou e tombou na região de Itapina, interior de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (12). 
Em nota, a Vale, responsável pela ferrovia, informou que não houve feridos no acidente. A empresa  destacou que as causas da ocorrência estão sendo apuradas e os trens permanecem circulando em linha adjacente. 
As viagens do trem de passageiros, que passa na mesma ferrovia, estão suspensas desde o final de março como medida de prevenção ao novo coronavírus.

Vagão de trem carregado com soja descarrila e tomba em Colatina

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