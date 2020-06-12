Vagão de trem carregado com soja descarrila e tomba em Colatina

Vagão de trem de carga descarrila no ES Crédito: Leitor

Um vagão de trem carregado com soja descarrilou e tombou na região de Itapina, interior de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (12).

Em nota, a Vale, responsável pela ferrovia, informou que não houve feridos no acidente. A empresa destacou que as causas da ocorrência estão sendo apuradas e os trens permanecem circulando em linha adjacente.

As viagens do trem de passageiros, que passa na mesma ferrovia, estão suspensas desde o final de março como medida de prevenção ao novo coronavírus.