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Abordagens no trânsito

Um em cada três motociclistas pilota sem habilitação no ES, diz PM

Um jovem de 21 anos, que não tinha habilitação, morreu após bater a moto de frente durante uma manobra proibida com o veículo no bairro Vista Dourada, em Cariacica. Segundo Batalhão de Trânsito, um terço dos motociclistas abordados não são habilitados

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 10:23
CNH
CNH Crédito: Radar Nacional
Um em cada três motociclistas pilota sem habilitação no ES, diz PM
No início desta semana, um jovem de 21 anos morreu após bater a moto de frente durante uma manobra proibida com o veículo no bairro Vista Dourada, em Cariacica. A vítima empinava a motocicleta, guiando apenas com uma roda, quando perdeu o controle e se chocou de frente com um poste. O jovem não tinha habilitação. Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, um terço dos motociclistas abordados pela polícia não são habilitados para pilotar.
A PM alertou ainda que, além de perigosa, a manobra conhecida como grau é infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.  Em entrevista ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, o capitão Arlécio, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, falou sobre a prática proibida, mas comum entre alguns motociclistas. 

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Infelizmente, é uma prática que a gente observa com frequência. Motociclistas que querem mostrar um certo grau de habilidade na condução do veículo. Porém, é uma manobra proibida em via pública. O código de trânsito prevê que qualquer manobra ou andar sobre uma única roda é infração gravíssima, disse.
Por ser infração gravíssima, o condutor que for flagrado realizando esse tipo de manobra perde 7 pontos na carteira de habilitação, além da obrigação do pagamento de multa no valor de R$ 293,47.
O capitão Arlécio, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta
O capitão Arlécio, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

UM TERÇO DOS CONDUTORES SEM HABILITAÇÃO

Além da manobra proibida, o jovem morto no acidente também não tinha habilitação, segundo o capitão Arlécio. De acordo com o militar, essa é uma prática corriqueira e bastante observada durante fiscalizações realizadas pela polícia. O capitão afirma que nas operações realizadas diariamente os agentes verificam que pelo menos um terço dos condutores abordados não possuem habilitação.
Em nossas fiscalizações diárias, do Batalhão de Trânsito da PM, em todas elas nós verificamos que pelo menos um terço das pessoas fiscalizadas não possuem habilitação. E esse número tem crescido ultimamente. Esse foi um caso. O indivíduo não era habilitado para pilotar motocicleta e acabou pagando com a vida, completou.
Dirigir sem habilitação, permissão, ou autorização para conduzir ciclomotor também é infração gravíssima, passível de multa de R$ 880,41. Caso o condutor seja flagrado nesta situação, o veículo fica retido até que um condutor habilitado se apresente. Ainda de acordo com o CTB, essa prática se enquadra como crime de trânsito, que tem como pena a detenção de seis meses a um ano, tanto para quem dirige sem habilitação quanto para quem permite, confia ou entrega a direção a uma pessoa não habilitada.

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