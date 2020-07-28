CNH Crédito: Radar Nacional

Your browser does not support the audio element. Um em cada três motociclistas pilota sem habilitação no ES, diz PM

A PM alertou ainda que, além de perigosa, a manobra conhecida como grau é infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Em entrevista ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, o capitão Arlécio, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, falou sobre a prática proibida, mas comum entre alguns motociclistas.

Infelizmente, é uma prática que a gente observa com frequência. Motociclistas que querem mostrar um certo grau de habilidade na condução do veículo. Porém, é uma manobra proibida em via pública. O código de trânsito prevê que qualquer manobra ou andar sobre uma única roda é infração gravíssima, disse.

Por ser infração gravíssima, o condutor que for flagrado realizando esse tipo de manobra perde 7 pontos na carteira de habilitação, além da obrigação do pagamento de multa no valor de R$ 293,47.

O capitão Arlécio, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

UM TERÇO DOS CONDUTORES SEM HABILITAÇÃO

Além da manobra proibida, o jovem morto no acidente também não tinha habilitação, segundo o capitão Arlécio. De acordo com o militar, essa é uma prática corriqueira e bastante observada durante fiscalizações realizadas pela polícia. O capitão afirma que nas operações realizadas diariamente os agentes verificam que pelo menos um terço dos condutores abordados não possuem habilitação.

Em nossas fiscalizações diárias, do Batalhão de Trânsito da PM, em todas elas nós verificamos que pelo menos um terço das pessoas fiscalizadas não possuem habilitação. E esse número tem crescido ultimamente. Esse foi um caso. O indivíduo não era habilitado para pilotar motocicleta e acabou pagando com a vida, completou.