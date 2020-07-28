Um em cada três motociclistas pilota sem habilitação no ES, diz PM
No início desta semana, um jovem de 21 anos morreu após bater a moto de frente durante uma manobra proibida com o veículo no bairro Vista Dourada, em Cariacica. A vítima empinava a motocicleta, guiando apenas com uma roda, quando perdeu o controle e se chocou de frente com um poste. O jovem não tinha habilitação. Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, um terço dos motociclistas abordados pela polícia não são habilitados para pilotar.
A PM alertou ainda que, além de perigosa, a manobra conhecida como grau é infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Em entrevista ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, o capitão Arlécio, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, falou sobre a prática proibida, mas comum entre alguns motociclistas.
Infelizmente, é uma prática que a gente observa com frequência. Motociclistas que querem mostrar um certo grau de habilidade na condução do veículo. Porém, é uma manobra proibida em via pública. O código de trânsito prevê que qualquer manobra ou andar sobre uma única roda é infração gravíssima, disse.
Por ser infração gravíssima, o condutor que for flagrado realizando esse tipo de manobra perde 7 pontos na carteira de habilitação, além da obrigação do pagamento de multa no valor de R$ 293,47.
UM TERÇO DOS CONDUTORES SEM HABILITAÇÃO
Além da manobra proibida, o jovem morto no acidente também não tinha habilitação, segundo o capitão Arlécio. De acordo com o militar, essa é uma prática corriqueira e bastante observada durante fiscalizações realizadas pela polícia. O capitão afirma que nas operações realizadas diariamente os agentes verificam que pelo menos um terço dos condutores abordados não possuem habilitação.
Em nossas fiscalizações diárias, do Batalhão de Trânsito da PM, em todas elas nós verificamos que pelo menos um terço das pessoas fiscalizadas não possuem habilitação. E esse número tem crescido ultimamente. Esse foi um caso. O indivíduo não era habilitado para pilotar motocicleta e acabou pagando com a vida, completou.
Dirigir sem habilitação, permissão, ou autorização para conduzir ciclomotor também é infração gravíssima, passível de multa de R$ 880,41. Caso o condutor seja flagrado nesta situação, o veículo fica retido até que um condutor habilitado se apresente. Ainda de acordo com o CTB, essa prática se enquadra como crime de trânsito, que tem como pena a detenção de seis meses a um ano, tanto para quem dirige sem habilitação quanto para quem permite, confia ou entrega a direção a uma pessoa não habilitada.