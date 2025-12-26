Calorão

Última sexta-feira do ano tem praias lotadas e falta de vagas na Grande Vitória

Dia de ensolarado atraiu banhistas para as praias da Grande Vitória, mas estacionamentos lotados dificultaram a curtição

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 16:52

A última sexta-feira do ano foi de praias cheias e dificuldade de estacionar para quem tentou chegar de carro ao litoral da Grande Vitória. Na manhã desta sexta-feira (26), motoristas enfrentaram longas voltas em busca de vagas, especialmente na Praia da Costa, em Vila Velha, e na região da Curva da Jurema, na Capital.

Estacionamentos privados chegaram a cobrar R$ 40 por algumas horas, mas mesmo pagando estava difícil de achar um local para deixar o carro. Alguns estacionamentos pagos fecharam as entradas por alcançar a lotação máxima. A movimentação intensa também causou trânsito carregado na Avenida Antônio Gil Veloso, na orla de Vila Velha, com aplicativos indicando lentidão em diversos trechos.

Praias e estacionamentos lotados nesta sexta-feira (26) em dia de calorão na Grande Vitória Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Conforme apuração da TV Gazeta, até equipes da Guarda Municipal da cidade tiveram dificuldade para estacionar, enquanto fiscais atuavam para coibir paradas irregulares.



A dificuldade não se limitou a Vila Velha. Também houve relatos semelhantes de falta de vagas nas praias da Curva da Jurema, da Guarderia e das ilhas do Boi e do Frade, em Vitória.

Onda de calor

E as temperaturas cão continuar altas, propícias para um dia de praia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta semana um alerta de perigo de onda de calor para regiões de oito Estados brasileiros, inclusive o Espírito Santo. Na lista, renovada nesta sexta-feira (26), estão 27 cidades capixabas, da Região Sul, que passaram de alerta laranja para vermelho, de grande perigo. Outros 37 municípios do Estado entraram no alerta amarelo, de perigo potencial. (Veja aqui a lista das cidades sob alerta).

