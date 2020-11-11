Ufes sobe uma posição em ranking internacional com 'atuação abrangente'

Ufes, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) subiu uma colocação em relação à edição anterior do ranking organizado pela instituição britânica Quacquarelli Symonds (QS) na América Latina, passando a ocupar o 113º lugar no ranking geral e o 31º lugar se comparada às brasileiras. A edição 2021 do ranking da instituição especializada em pesquisa em educação foi divulgada nesta quarta-feira (11) e inclui o total de 410 instituições, sendo 94 do Brasil

Com esta posição, a universidade se mantém entre o total de 28% das melhores do subcontinente. O ranking classifica a Ufes como uma instituição madura, de grande porte, com alta intensidade de pesquisas e atuação abrangente em relação às áreas do conhecimento.

Na classificação específica para a América Latina, os dados são calibrados conforme as especificidades da região. Neste ano, 27 novas instituições entraram na classificação regional.

A primeira do ranking é a Pontifícia Universidad Católica do Chile, seguida pela Universidade de São Paulo (USP). Entre as brasileiras, também se destacaram a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp, em 5º lugar) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, em 9º).

ACIMA DA MÉDIA

A Ufes ficou 30,5% acima da média latino-americana e 12,1% acima da média brasileira. O critério em que mais se destacou foi em relação ao percentual de docentes com doutorado, em que ficou em 1º lugar, junto com outras instituições, com 100% da pontuação possível.

Em relação à rede internacional de pesquisa, obteve 86,4% dos pontos, tendo sido classificada em 38º. Também contribuíram para um resultado positivo a média de artigos por docente (em que ficou em 56º, com 53,5% dos pontos) e o impacto web (em 57º, com 49,1%).

Para avaliar as publicações de artigos e citações acadêmicas, a QS considera os dados da Plataforma Scopus. A Ufes contabiliza um total de 4,9 mil artigos publicados nesse sistema entre 2014 e 2018 e de 25,8 mil citações acadêmicas entre 2014 e 2019, que foram os períodos utilizados no ranking.

Essa relevância nas pesquisas, nas redes internacionais e no impacto web da Ufes vai contribuir para que, com o tempo, aumente o conhecimento junto a outras universidades e junto ao mercado e, consequentemente, também aumente sua reputação, avalia o chefe de Divisão de Acordos e Cooperação da Secretaria de Relações Internacionais (SRI), professor Yuri Leite.

A reputação junto a esses públicos têm um peso alto na avaliação para o ranking, de 50% do total, e é medida por entrevistas em que os entrevistados citam espontaneamente instituições acadêmicas em relação a diversos aspectos.