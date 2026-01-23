Saúde

Ufes seleciona candidatos para estudo internacional que busca cura da hepatite B

Pesquisa realizada no Hucam vai acompanhar pacientes por cinco anos; adultos com hepatite B crônica, com ou sem HIV, podem se candidatar

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 12:10

Adultos com hepatite B crônica já podem se inscrever em um estudo clínico realizado pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) que busca desenvolver estratégias para a cura funcional da doença. A pesquisa terá duração de cinco anos, será conduzida no Ambulatório de Hepatites Virais do hospital e inicia, nesta primeira fase, o pré-cadastro de voluntários para recrutamento entre abril e dezembro deste ano.

O estudo, denominado BICC, é voltado a pessoas maiores de 18 anos diagnosticadas com hepatite B crônica — incluindo pacientes que também vivem com HIV. Não podem participar candidatos com cirrose descompensada, câncer no fígado ou infecção ativa pelo vírus da hepatite C. Os participantes devem estar em tratamento ou ter disponibilidade para iniciar acompanhamento médico, além de capacidade de consentimento.

Segundo a pesquisadora da Unidade de Gestão da Pesquisa do Hucam-Ufes, professora Tânia Reuter, pacientes com hepatite B associada ao HIV apresentam risco mais elevado de complicações hepáticas e mortalidade, mas costumam ser excluídos de estudos clínicos. “Incluir esse grupo é essencial para garantir que as futuras terapias sejam eficazes para todos”, afirma.

A expectativa é que o estudo identifique estratégias terapêuticas inovadoras capazes de melhorar a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes, permitindo avanços no tratamento da hepatite B e ampliando o acesso às novas terapias em desenvolvimento.

Os interessados devem entrar em contato com o Serviço de Infectologia do Hucam-Ufes pelo telefone ou WhatsApp (27) 99973-9751 ou pelo e-mail [email protected]

No Espírito Santo, serão selecionados dez voluntários — número superior ao de outros Estados — devido à maior diversidade de genótipos do vírus da hepatite B e à frequência média a alta da infecção na população capixaba. Durante o estudo, os participantes utilizarão um novo medicamento associado ao tratamento convencional, com o objetivo de acelerar a eliminação do HBsAg, marcador da cura funcional da doença.

A pesquisa envolve cinco países — Brasil, Índia, Senegal, Uganda e Estados Unidos — sob coordenação da Universidade Johns Hopkins. No Brasil, participam o Hucam-Ufes e a Universidade de São Paulo (USP).

Estudo internacional

O BICC é um estudo clínico internacional patrocinado pelo National Institutes of Health (NIH) com foco na chamada cura funcional da hepatite B, caracterizada pela perda do antígeno HBsAg. De acordo com a pesquisadora, a investigação é estratégica diante do impacto global da doença: mais de 300 milhões de pessoas vivem com hepatite B no mundo, e cerca de 39 milhões também têm HIV.

O Centro de Infectologia do Hucam-Ufes já participou de dezenas de pesquisas voltadas ao desenvolvimento de medicamentos para hepatites virais. “Estudos como esses deram origem a tratamentos que hoje estão disponíveis no SUS”, destaca Tânia Reuter.

Sobre a doença

A hepatite B é uma infecção viral que ataca o fígado e pode ser transmitida por relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas, lâminas ou outros objetos cortantes, além da transmissão de mãe para filho durante a gestação ou o parto. Embora não tenha cura definitiva, a doença conta com tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que reduzem a progressão da infecção e o risco de complicações.

