Óbitos em massa

Ufes e Prefeitura confirmam cinomose como causa da morte de cães em Muqui

Patologista explica que suspeita inicial era de envenenamento em massa, mas possibilidade foi descartada após exames e procedimentos de necropsia

Foi confirmado que a cinomose é a principal causa da morte de mais de 200 cachorros em Muqui, no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (31) pela Prefeitura de Muqui, após a Hospital Veterinário da Universidade Federal do Espírito Santo compartilhar o resultado das análises realizadas em 40 cães testados no município.>