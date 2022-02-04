Truques do WhatsApp: coisas sobre o app que você vai adorar saber

Muito além da troca de mensagens de texto de forma instantânea, os usuários querem mais do WhatsApp. Por vezes, imaginamos funções que seriam perfeitamente cabíveis ao aplicativo, como a de enviar uma foto que possa ser mostrada apenas uma vez na conversa e automaticamente apagada. O que nem todos sabem é que esta e outras ferramentas já são realidade.
De mensagens que se autodestroem e temporárias ao envios de vídeos sem som, o comentarista Gilberto Sudré, do quadro “CBN e a Tecnologia”, da CBN Vitória, falou, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, sobre algumas funções do WhatsApp que são desconhecidas por muita gente que usa o aplicativo. Ele citou truques e respondeu a dúvidas dos ouvintes.
Entrevista com Gilberto Sudré, comentarista do quadro CBN e a Tecnologia
Em relação a um questionamento sobre a possibilidade de criar atalho para contato específico do WhatsApp na tela inicial do celular, o especialista confirmou que confirmou que é possível selecionar um contato ou grupo e deixar destacado do aplicativo. "Fazendo isso, bastará clicar no ícone da tela que o usuário será direcionado para dentro da janela escolhida, sem precisar abrir o menu principal do aplicativo", disse.
CONFIRA OS TRUQUES CITADOS:
Silenciar grupos para sempre
Usando um asterisco (*) ou um underline (_) antes e outro depois da palavra ou frase, é possível obter o efeito negrito ou itálico, respectivamente.
Sudré ensina como personalizar um papel de parede para cada conversa no WhatsApp. "Entre em configurações, vá em conversas e em papel de parede. Pode mudar o fundo para um grupo ou mesmo para uma pessoa só", afirma o especialista.
Também é possível fixar no topo das conversas que o usuário julgue mais importantes. "Dá para fixar três contatos ou grupos com que mais troca informações, deixando no topo da lista. Isso vem para facilitar a usabilidade. Basta clicar na conversa, ir em cima no display principal e selecionar a opção de um pin, um alfinete".
Muito útil aos usuários, a ferramenta de mensagens que se autodestroem garantem privacidade a informações selecionadas, inclusive fotografias. "Neste caso, o conteúdo se apaga sozinho após visualização. A função já existia em outras plataformas. Com isso, é possível acessar a mensagem uma única vez. A pessoa vai abrir e saberá que será só uma vez. Mas, no caso do WhatsApp, caso seja feito print da tela, quem fez o envio da mensagem não será avisado", disse Sudré.
Diferentemente das que se autodestroem, nas mensagens temporárias é possível definir a duração em que será visualizável, sendo permitido escolher 24h ou até dias. Quem recebe a mensagem sabe que ela não ficará disponível para sempre, sendo avisado que as mensagens temporárias foram ativadas.
Para evitar sons constrangedores ou desagradáveis, ao enviar um vídeo pelo WhatsApp é possível selecionar o ícone de autofalante ao lado da linha do tempo e desativá-lo.
Fica sem graça de sair do grupo, mas também não quer ser incomodado pelo excesso de diálogos? É possível silenciar "para sempre" a conversa. "A pessoa clica no grupo e vai em silenciar, lá em cima no display. Dá para escolher por dias, horas e para sempre. Também é possível arquivar a conversa para que não apareça na tela principal", explicou Sudré.