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Funções pouco conhecidas

Truques do WhatsApp: coisas sobre o app que você vai adorar saber

De mensagens que se autodestroem e temporárias ao envio de vídeos sem som, veja alguns temas abordados por Gilberto Sudré, comentarista do quadro “CBN e a Tecnologia"

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 20:24

Publicado em 

04 fev 2022 às 20:24
WhatsApp tem ajudado a Defensoria Pública Estadual durante a pandemia
WhatsApp tem funcionalidades que nem todo mundo conhece Crédito: Divulgação
Muito além da troca de mensagens de texto de forma instantânea, os usuários querem mais do WhatsApp. Por vezes, imaginamos funções que seriam perfeitamente cabíveis ao aplicativo, como a de enviar uma foto que possa ser mostrada apenas uma vez na conversa e automaticamente apagada. O que nem todos sabem é que esta e outras ferramentas já são realidade.
De mensagens que se autodestroem e temporárias ao envios de vídeos sem som, o comentarista Gilberto Sudré, do quadro “CBN e a Tecnologia”, da CBN Vitória, falou, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, sobre algumas funções do WhatsApp que são desconhecidas por muita gente que usa o aplicativo. Ele citou  truques e respondeu a dúvidas dos ouvintes.
Entrevista com Gilberto Sudré, comentarista do quadro CBN e a Tecnologia
Em relação a um questionamento sobre a possibilidade de criar atalho para contato específico do WhatsApp na tela inicial do celular, o especialista confirmou que confirmou que é possível selecionar um contato ou grupo e deixar destacado do aplicativo. "Fazendo isso, bastará clicar no ícone da tela que o usuário será direcionado para dentro da janela escolhida, sem precisar abrir o menu principal do aplicativo", disse.
CONFIRA OS TRUQUES CITADOS:

Silenciar grupos para sempre

Usando um asterisco (*) ou um underline (_) antes e outro depois da palavra ou frase, é possível obter o efeito negrito ou itálico, respectivamente. 
Sudré ensina como personalizar um papel de parede para cada conversa no WhatsApp. "Entre em configurações, vá em conversas e em papel de parede. Pode mudar o fundo para um grupo ou mesmo para uma pessoa só", afirma o especialista.
Também é possível fixar no topo das conversas que o usuário julgue mais importantes. "Dá para fixar três contatos ou grupos com que mais troca informações, deixando no topo da lista. Isso vem para facilitar a usabilidade. Basta clicar na conversa, ir em cima no display principal e selecionar a opção de um pin, um alfinete".
Muito útil aos usuários, a ferramenta de mensagens que se autodestroem garantem privacidade a informações selecionadas, inclusive fotografias. "Neste caso, o conteúdo se apaga sozinho após visualização. A função já existia em outras plataformas. Com isso, é possível acessar a mensagem uma única vez. A pessoa vai abrir e saberá que será só uma vez. Mas, no caso do WhatsApp, caso seja feito print da tela, quem fez o envio da mensagem não será avisado", disse Sudré.
Diferentemente das que se autodestroem, nas mensagens temporárias é possível definir a duração em que será visualizável, sendo permitido escolher 24h ou até dias. Quem recebe a mensagem sabe que ela não ficará disponível para sempre, sendo avisado que as mensagens temporárias foram ativadas.
Para evitar sons constrangedores ou desagradáveis, ao enviar um vídeo pelo WhatsApp é possível selecionar o ícone de autofalante ao lado da linha do tempo e desativá-lo.
Fica sem graça de sair do grupo, mas também não quer ser incomodado pelo excesso de diálogos? É possível silenciar "para sempre" a conversa. "A pessoa clica no grupo e vai em silenciar, lá em cima no display. Dá para escolher por dias, horas e para sempre. Também é possível arquivar a conversa para que não apareça na tela principal", explicou Sudré.

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