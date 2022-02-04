Truques do WhatsApp: coisas sobre o app que você vai adorar saber

Silenciar grupos para sempre

Usando um asterisco (*) ou um underline (_) antes e outro depois da palavra ou frase, é possível obter o efeito negrito ou itálico, respectivamente.

Sudré ensina como personalizar um papel de parede para cada conversa no WhatsApp. "Entre em configurações, vá em conversas e em papel de parede. Pode mudar o fundo para um grupo ou mesmo para uma pessoa só", afirma o especialista.

Também é possível fixar no topo das conversas que o usuário julgue mais importantes. "Dá para fixar três contatos ou grupos com que mais troca informações, deixando no topo da lista. Isso vem para facilitar a usabilidade. Basta clicar na conversa, ir em cima no display principal e selecionar a opção de um pin, um alfinete".

Muito útil aos usuários, a ferramenta de mensagens que se autodestroem garantem privacidade a informações selecionadas, inclusive fotografias. "Neste caso, o conteúdo se apaga sozinho após visualização. A função já existia em outras plataformas. Com isso, é possível acessar a mensagem uma única vez. A pessoa vai abrir e saberá que será só uma vez. Mas, no caso do WhatsApp, caso seja feito print da tela, quem fez o envio da mensagem não será avisado", disse Sudré.

Diferentemente das que se autodestroem, nas mensagens temporárias é possível definir a duração em que será visualizável, sendo permitido escolher 24h ou até dias. Quem recebe a mensagem sabe que ela não ficará disponível para sempre, sendo avisado que as mensagens temporárias foram ativadas.

Para evitar sons constrangedores ou desagradáveis, ao enviar um vídeo pelo WhatsApp é possível selecionar o ícone de autofalante ao lado da linha do tempo e desativá-lo.