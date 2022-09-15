Três incêndios atingem áreas de vegetação do Norte e Noroeste do ES

Em período de seca e falta de chuva no Espírito Santo, três incêndios atingiram áreas de vegetação entre a tarde e a noite desta quarta-feira (14) em Linhares, no Norte, e em São Gabriel da Palha e Pancas, ambos municípios do Noroeste do Estado. O fogo foi controlado e extinto em todas as ocorrências, segundo o Corpo de Bombeiros. Até o momento, ainda não se sabe as causas das chamas.
Em Linhares, os Bombeiros foram acionados durante a noite para a localidade de Humaitá. As imagens mostram que o fogo se alastrou pela vegetação e chegou perto de casas e de uma escola.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, posteriormente a corporação foi informada que as chamas estavam diminuindo de intensidade, por isso militares não foram enviados ao local. Moradores confirmaram para a reportagem que o fogo foi contido.
SÃO GABRIEL DA PALHA
O Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio no alto de um morro na localidade de Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha. As chamas chegaram a três metros de altura e se propagaram com rapidez por conta da ação do vento, segundo a corporação.
A área é de um loteamento e moradores no entorno já haviam se preparado para o incêndio fazendo aceiros – faixa ou cerca que impede o alastramento das chamas – para evitar que elas chegassem até as casas. O fogo ficou confinado na parte da vegetação e se extinguiu depois, sem riscos aos moradores, segundo os Bombeiros.
PANCAS
Três locais com focos de incêndio foram identificados pelo Corpo de Bombeiros no município. Em um deles, no bairro Vila Verde, uma equipe realizou o combate com o uso de equipamentos como abafadores, mangote e bombas costais. Lá, as chamas foram rapidamente apagadas.
Na sequência, os Bombeiros atuaram em outro incêndio, às margens da ES 080. No deslocamento, voltando para a base, a poucos metros do Córrego Panquinho, na mesma rodovia, foi encontrado outro ponto em chamas. O fogo foi combatido em ambos locais.