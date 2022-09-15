Três incêndios atingem áreas de vegetação do Norte e Noroeste do ES

Em período de seca e falta de chuva no Espírito Santo, três incêndios atingiram áreas de vegetação entre a tarde e a noite desta quarta-feira (14) em Linhares, no Norte, e em São Gabriel da Palha e Pancas, ambos municípios do Noroeste do Estado. O fogo foi controlado e extinto em todas as ocorrências, segundo o Corpo de Bombeiros. Até o momento, ainda não se sabe as causas das chamas.

Em Linhares, os Bombeiros foram acionados durante a noite para a localidade de Humaitá. As imagens mostram que o fogo se alastrou pela vegetação e chegou perto de casas e de uma escola.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, posteriormente a corporação foi informada que as chamas estavam diminuindo de intensidade, por isso militares não foram enviados ao local. Moradores confirmaram para a reportagem que o fogo foi contido.

SÃO GABRIEL DA PALHA

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio no alto de um morro na localidade de Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha. As chamas chegaram a três metros de altura e se propagaram com rapidez por conta da ação do vento, segundo a corporação.

A área é de um loteamento e moradores no entorno já haviam se preparado para o incêndio fazendo aceiros – faixa ou cerca que impede o alastramento das chamas – para evitar que elas chegassem até as casas. O fogo ficou confinado na parte da vegetação e se extinguiu depois, sem riscos aos moradores, segundo os Bombeiros.

PANCAS

Pancas teve três focos de incêndio Crédito: Leitor de A Gazeta

Três locais com focos de incêndio foram identificados pelo Corpo de Bombeiros no município. Em um deles, no bairro Vila Verde, uma equipe realizou o combate com o uso de equipamentos como abafadores, mangote e bombas costais. Lá, as chamas foram rapidamente apagadas.