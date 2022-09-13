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Sul do ES

Vídeo: incêndio de grande proporção atinge morro em Guaçuí

Ventos fortes e mato seco fizeram com que fogo se aproximasse de casas do bairro Quincas Machado, nesta terça-feira (13); chamas estão sendo controladas
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 set 2022 às 20:11

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 20:11

Um incêndio de grande proporção foi registrado nesta terça-feira (13) no bairro Quincas Machado, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O fogo começou durante a tarde, em uma área de vegetação. No entanto, durante a noite, as chamas se aproximaram de casas que ficam na região.
Segundo o Terceiro Batalhão de Polícia Militar, o incêndio não chegou a atingir qualquer residência, e o Corpo de Bombeiros já controlou as chamas nas duas áreas mais próximas aos imóveis. O fogo começou no lado oposto do morro, mas se alastrou devido ao mato seco e ao vento intenso.

Incêndio de grande proporção é registrado em Guaçuí, no Sul do ES

Além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil de Guaçuí está atuando no local. “A prefeitura solicitou apoio de outros municípios com carros-pipas para auxiliar com o fornecimento de água, visto que existem várias frentes de combate”, informou a PM.
Segundo a corporação, as equipes atuam em três frentes. "É uma área extensa que está pegando fogo. Os bombeiros já conseguiram controlar duas áreas e agora já estão perto de outra, atuando também. Com isso, já estão conseguindo controlar o incêndio na região", garantiu.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros sobre o trabalho de combate ao incêndio. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado. De acordo com apuração do repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos, o fogo foi extinto por volta de 21h. Não há informações sobre o tamanho da área atingida. 

Atualização

14/09/2022 - 11:59
A reportagem da TV Gazeta Sul apurou que o incêndio foi controlado na noite desta terça-feira (13). O texto foi atualizado.

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