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Tragédia em Vila Velha

Incêndio destrói casa de garçonete que estava em hospital com o filho

Nenhum dos quatro moradores da residência ficou ferido, mas cadela da família morreu no incêndio. Garçonete acompanhava o filho que estava internado com meningite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2022 às 18:58

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 18:58

Um incêndio destruiu uma casa no bairro Barramares, em Vila Velha, na Grande Vitória, nesta terça-feira (13). A garçonete que morava com a mãe e os filhos no imóvel só descobriu o que havia acontecido depois de chegar do hospital com uma das crianças.
O incêndio começou por volta das 13h. Vizinhos ajudaram a combater as chamas antes da chegada dos bombeiros. Na casa moravam quatro pessoas: a garçonete Dienifer Pereira e a mãe, a pensionista Jussara Pereira, e os dois filhos de Dienifer. A família diz que o prejuízo foi de cerca de R$ 15 mil.
Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, ninguém estava em casa na hora do incêndio. Dienifer estava com um dos filhos em um hospital. O menino teve meningite e recebeu alta nesta terça-feira. Ao voltar para casa, ela encontrou o imóvel pegando fogo. A cadela deles morreu queimada.
A família disse não saber o que pode ter provocado o incêndio, mas disse suspeitar que alguém esqueceu a panela no fogo.
(Com informações do g1ES)

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