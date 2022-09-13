Incêndio destrói casa de garçonete que estava em hospital com o filho

Um incêndio destruiu uma casa no bairro Barramares, em Vila Velha, na Grande Vitória, nesta terça-feira (13). A garçonete que morava com a mãe e os filhos no imóvel só descobriu o que havia acontecido depois de chegar do hospital com uma das crianças.

O incêndio começou por volta das 13h. Vizinhos ajudaram a combater as chamas antes da chegada dos bombeiros . Na casa moravam quatro pessoas: a garçonete Dienifer Pereira e a mãe, a pensionista Jussara Pereira, e os dois filhos de Dienifer. A família diz que o prejuízo foi de cerca de R$ 15 mil.

Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, ninguém estava em casa na hora do incêndio. Dienifer estava com um dos filhos em um hospital. O menino teve meningite e recebeu alta nesta terça-feira. Ao voltar para casa, ela encontrou o imóvel pegando fogo. A cadela deles morreu queimada.

A família disse não saber o que pode ter provocado o incêndio, mas disse suspeitar que alguém esqueceu a panela no fogo.