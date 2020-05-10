Glenda Miranda Rocha, mãe do Flavinho e da Sophia Crédito: Arte / Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Três anos após perder filho que vivia em hospital, mãe dá à luz de novo

Por muito tempo foi só a Glenda e o Flavinho. Cinco anos de dedicação exclusiva, dentro de um hospital . Quando o filho partiu, em 2017, ela precisou ressignificar a vida e recomeçar. Agora, três anos depois, Glenda Miranda Rocha, 34 anos, comemora "mais um milagre": a chegada da pequena Sophia, que neste domingo (10), Dia das Mães, completa um mês.

"A Sophia é o milagre da família. É a prova de que Deus existe. Ela é outro milagre na minha vida. Meu presente de Dia das Mães", conta.

Mãe pela segunda vez, Glenda vive agora um momento único: ter a filha em casa, saudável, com cuidados normais que qualquer bebê recém-nascido exige. Lá fora tem uma pandemia de Covid-19 que preocupa, mas esse é, na verdade, só mais um desafio a ser vencido com cuidado e amor.

"É uma experiência dolorida. Nenhuma mãe quer perder um filho. Tomei um susto com a gravidez, e é uma experiência muito diferente. Eu não imaginava que ia ter que ganhar a Sophia logo no período de coronavírus. Mas a gente tem tomado todos os cuidados. Uma surpresa para mim, ser mãe pela segunda vez e ter o privilégio de levar a minha filha para casa. É um presente de Deus" Glenda Miranda Rocha - Mãe do Flavio e da Sophia

A VIDA DEPOIS DO HOSPITAL

Sophia é saudável. Embora tenha precisado passar alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), a menina teve alta dois dias antes do previsto e está bem. Tudo muito diferente do irmão.

Flavio nasceu prematuro, aos oito meses, com malformação na coluna e hidrocefalia. Diagnosticado com síndrome de Arnold-Chiari tipo 2 - doença rara e congênita do sistema nervoso central - o menino nunca pôde ir para casa. Para cuidar dele, Glenda se mudou para o hospital e viveu com o filho, durante cinco anos, em um quarto do Hospital Infantil de Vila Velha. A Gazeta contou essa história em 2017.

Glenda com Flavinho, durante o tempo em que morou no hospital com o filho Crédito: Doutores palhaços ES

Glenda só deixou o hospital em julho de 2017, quando o filho morreu. Na busca por emprego, ela aceitou o trabalho de cuidadora de idosos de um casal e foi assim que conheceu o marido, Danilo Júnior Freitas, pai da Sophia.

"Eu queria um emprego, não importava o que fosse. Aí surgiu a oportunidade de cuidar dos avós do Júnior. Conheci o meu marido através do meu trabalho. Cuidei com carinho dos avós dele, como se fossem meus pais, até o dia que eles também se foram", recorda.

SAUDADE DO FILHO

Antes da chegada de Sophia, Glenda ainda precisou enfrentar o câncer da mãe. Dona Rosa Maria Miranda Rocha morreu antes que a filha descobrisse a nova gravidez.

"Ela tinha me pedido mais um neto, mas acabou indo embora antes de eu engravidar. Foi uma grande avó. Lá de cima está vendo tudo isso", consola-se.

Mas é de Flavinho que ela sente mais saudade.

Flavinho com a mãe durante o aniversário de 5 anos do menino, comemorado no hospital Crédito: Doutores Palhaços ES

"Eu fico olhando para o retrato do meu filho e bate uma saudade. Mas para mim é um presente que Deus me deu. Meu filho foi amor e renúncia, tive que renunciar muitas coisas por ele e fiz isso. Só posso agradecer a quem me ajudou. Quero que a Sophia saiba que teve um irmão guerreiro, assim como ela", finaliza.

Com a Sophia nos braços e em casa, este Dia das Mães será muito especial.

RELEMBRE O CASO

A Gazeta contou a história da Glenda pela primeira vez em junho de 2017. Ela vivia dentro de um quarto de hospital como acompanhante e cuidadora em tempo integral do filho, Flavio. O menino nasceu no dia 27 de junho de 2012, no Hospital Dório Silva, na Serra, e só saiu de lá quando foi transferido, em 2013, para o Hospital Infantil de Vila Velha. Flavinho, como era carinhosamente chamado, nunca foi para casa, nem mesmo para fazer uma visita.

Sem andar, nem falar, o menino fazia uso de ventilação mecânica para sobreviver. Sem condições financeiras para equipar adequadamente uma casa para morar com o filho, a saída encontrada pela mãe foi viver com ele no hospital.