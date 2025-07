Assembleia

Transcol: novas regras ampliam gratuidade para pessoas com deficiência

Entre as mudanças, projeto aumenta a faixa de renda permitida para receber o benefício e estende o direto à passagem grátis nos ônibus e nas barcas do aquaviário a acompanhantes de usuários de cadeiras de rodas

Publicado em 8 de julho de 2025 às 18:11

Ônibus do sistema Transcol circulando, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Os deputados da Assembleia Legislativa (Ales) aprovaram nesta terça-feira (8) novas regras que ampliam a gratuidade no Sistema Transcol para pessoas com deficiência. Entre as mudanças, a proposta aumenta a faixa de renda permitida para receber o benefício e estende o direto à passagem grátis nos ônibus e nas barcas do aquaviário a acompanhantes de usuários de cadeiras de rodas. >

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 13/2025, de autoria do governo do Estado e aprovado em sessão extraordinária por um placar de 22 a 0, ainda permite a utilização do CadÚnico como comprovante de renda e retira a exigência de exame de deficiência auditiva na rede pública. >

O PLC agora segue para sanção do governador Renato Casagrande (PSB). >

Pela Lei Complementar 213/2001, atualmente em vigor, os usuários do Transcol que possuem deficiência precisam se encaixar nos seguintes critérios de renda: até um salário mínimo se residir sozinho; até três salários mínimos para famílias compostas por até quatro membros; e até seis salários mínimos para famílias maiores. >

>

O texto aprovado pela Ales deixa a regra assim: >

Até 2 salários mínimos: se residir sozinho;

Até 4 salários mínimos: para famílias compostas por até quatro membros;

Até 6 salários mínimos: para famílias com mais de quatro membros (norma mantida). >

Gratuidade para acompanhante

Outra novidade refere-se à gratuidade para acompanhante de dependente que utiliza cadeira de rodas. A lei vigente prevê esse direito mediante comprovação da necessidade do acompanhante por meio de laudo médico da rede pública. Com a mudança, isso não será mais necessário. >

Laudos

Nas normas atuais, o requerente precisa comprovar a deficiência apresentando laudo em formulário padronizado pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb-ES), emitido por um médico. Com a sanção do projeto, o requerente poderá comprovar a situação de deficiência por meio de laudo emitido por médico da rede pública ou privada, desde que especialista na área referente à deficiência. O processo não vai exigir mais o fornecimento de fotografias.>

“Essas alterações tornarão o processo de concessão da gratuidade mais acessível e facilitado para o usuário, ao mesmo tempo que garantirão maior segurança para o Estado na concessão do benefício”, defende o governo na justificativa da matéria. >

O PLC 13/2025 ainda permite a celebração de convênios com órgãos públicos para aceitação de laudos médicos de profissionais sem Registro de Qualificação da Especialidade (RQE), desde que atuem em serviços especializados.>

Por fim, também ficam alteradas as penalidades dos usuários que utilizam o benefício de forma indevida. A suspensão do direito, nesses casos, poderá ser por, no máximo, dois anos. O prazo não estava estabelecido na lei em vigor. Outras penalidades, tais como advertência ou suspensão por menor prazo, poderão ser aplicadas a critério da Ceturb/ES. A companhia poderá emitir notas complementares para disciplinar e ajustar as mudanças.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta