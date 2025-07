Veja vídeo

Casal do ES planta mais de mil girassóis para decorar próprio casamento

Flores foram plantadas nas fazendas das duas famílias, em fevereiro deste ano, e os pais dos noivos cuidaram das plantas até o dia do casamento, em maio

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de julho de 2025 às 10:22

Transformar um detalhe do amor e do relacionamento em decoração do casamento: essa foi a ideia do casal Lívia Ambrosim e Vagno Beltrame, que plantou mais de mil girassóis para decorar o próprio casamento em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Eles gostavam de trocar presentes com flores amarelas e, para "o grande dia", os dois escolheram estar cercados de girassóis – cultivados pela família por quatro meses.>

As flores foram plantadas nas fazendas das duas famílias em fevereiro deste ano, e os pais dos noivos cuidaram dos girassóis até o dia do casamento, em maio. Um vídeo feito pelo casal (veja acima) mostra as etapas da ideia, do plantio até o dia do casamento, foi publicado nas redes sociais um mês depois da comemoração e já tinha mais de 728 mil visualizações até a publicação desta matéria.>

Lívia Ambrosim e Vagno Beltrame plantaram mil girassóis para casamento em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo Crédito: Acervo pessoal

Lívia contou ao portal g1ES que acompanhava cada nova flor e flor a partir de câmeras que já existiam na propriedade. Algumas das sementes vieram do Chile diretamente para os terrenos, e o crescimento das flores despertou o interesse dos vizinhos. Os girassóis duraram mais de 100 dias e já morreram. Depois do sucesso, no entanto, agora as famílias pensam em plantar novamente no próximo ano e talvez abrir para visitação.>

Amarelo é a cor do casal

Lívia tem 31 anos, é dentista e mora em Venda Nova do Imigrante. Já o marido, Vagno tem 36 anos, engenheiro de produção e morava na Serra, na Grande Vitória. A dentista contou que os dois se conheceram em uma excursão para Porto Seguro no carnaval de 2018.>

>

"Começamos a namorar e nunca mais nos largamos. Hoje nossa vida é assim: ele trabalha 4 dias na Grande Vitória e folga 4 e ficamos juntos em Venda Nova". Lívia Ambrosim Dentista e noiva que plantou mais de mil girassóis

Durante o relacionamento, surgiu uma preferência do casal: trocar presentes com flores amarelas. O que ajudou na hora da ideia da Lívia de plantar as próprias flores para o casamento.>

"Nem era girassol que a gente dava de presente um para o outro, eram aquelas flores amarelas que ficam na estrada, flores-do-campo. Chegava Dia dos Namorados e ele sempre me dava até outras coisas amarelas. E quando veio o casamento uma das coisas que me preocupou muito foi a questão das flores, que sempre é um gasto muito alto, foi onde surgiu a questão do girassol", narrou.>

Primeiros pontinhos

Como as duas famílias tinham fazendas em Venda Nova do Imigrante, as flores foram divididas: a propriedade dos pais da Lívia, onde seria realizado o casamento, ficaria com os girassóis plantados para a decoração, e na família do Vagno, ficariam os que seriam cortados. Em julho de 2024 eles plantaram as primeiras sementes para poder entender o tempo de germinação na planta, mas as flores colhidas não seriam utilizadas no casamento.>

Casal planta mais de mil girassóis em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, para decorar próprio casamento Crédito: Acervo pessoal

Com a ajuda de um primo florista do noivo, que deu algumas dicas sobre tempo de plantio da flor, o casal comprou sementes no estado e também algumas importadas do Chile.>

"Minha família vive da agricultura, meu pai trabalha com café, milho, e os pais dele com batata-baroa, mandioca. Então lugar a gente sempre teve. Como a festa foi na minha casa, lá não cortamos nenhum girassol, eles ficaram intactos e só tiramos alguns para decorar a chegada dos convidados. Fizemos uma passagem para receber os convidados já com os girassóis", disse a noiva.>

*Com informações da repórter Viviane Lopes, do g1ES>

Casal planta mais de mil girassóis para decorar o próprio casamento no ES 1 de 4

