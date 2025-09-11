Home
TJES alerta sobre tentativa de golpe com intimação falsa de fóruns

Tribunal de Justiça afirma que golpistas usam de forma indevida WhatsApp e e-mail com nome de juizados e fóruns de municípios capixabas para enganar a população

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:56

Estelionatários se utilizam de falhas no apps e do descuido dos usuários para sequestrar contas e até pedir dinheiro. Saiba o que fazer para se proteger.

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) emitiu um alerta aos cidadãos sobre tentativas de golpe realizadas, através de WhatsApp e e-mail, utilizando de forma indevida o nome e a identificação de juizados e fóruns de municípios do Estado.

Problema começou na última segunda-feira (8) após um cano ser atingido durante uma manutenção em um poste avariado em Cobilândia

Vazamento de água limpa incomoda moradores em bairro de Vila Velha

Corte de Contas entendeu que houve irregularidades em contratação emergencial de serviços de manutenção em sistemas de água e esgoto

TCES determina que Cesan reabra licitação de R$ 65 milhões

Segundo o TJES, apenas no último mês, foram relatadas tentativas semelhantes em Domingos MartinsAracruzMarataízesConceição da Barra e Ibiraçu. O conteúdo das mensagens indicava uma suposta intimação judicial, acompanhada de um link que, possivelmente, buscava obter dados confidenciais das vítimas.

TJES emite alerta sobre tentativas de golpe

Em caso de recebimento de mensagens do tipo, a orientação do TJES aos cidadãos é para entrar em contato com a Vara, Juizado ou Fórum mais próximo por meio de contatos oficiais listados no Catálogo de Telefones e Endereços do Poder Judiciário Estadual (PJES) ou pelo Balcão Virtual, que é o atendimento on-line da Justiça capixaba.

