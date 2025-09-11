Atenção!

TJES alerta sobre tentativa de golpe com intimação falsa de fóruns

Tribunal de Justiça afirma que golpistas usam de forma indevida WhatsApp e e-mail com nome de juizados e fóruns de municípios capixabas para enganar a população

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:56

Segundo o TJES, apenas no último mês, foram relatadas tentativas semelhantes em Domingos Martins, Aracruz, Marataízes, Conceição da Barra e Ibiraçu. O conteúdo das mensagens indicava uma suposta intimação judicial, acompanhada de um link que, possivelmente, buscava obter dados confidenciais das vítimas.

Em caso de recebimento de mensagens do tipo, a orientação do TJES aos cidadãos é para entrar em contato com a Vara, Juizado ou Fórum mais próximo por meio de contatos oficiais listados no Catálogo de Telefones e Endereços do Poder Judiciário Estadual (PJES) ou pelo Balcão Virtual, que é o atendimento on-line da Justiça capixaba.

