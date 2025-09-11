TJES alerta sobre tentativa de golpe com intimação falsa de fóruns

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:56
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) emitiu um alerta aos cidadãos sobre tentativas de golpe realizadas, através de WhatsApp e e-mail, utilizando de forma indevida o nome e a identificação de juizados e fóruns de municípios do Estado.
Segundo o TJES, apenas no último mês, foram relatadas tentativas semelhantes em Domingos Martins, Aracruz, Marataízes, Conceição da Barra e Ibiraçu. O conteúdo das mensagens indicava uma suposta intimação judicial, acompanhada de um link que, possivelmente, buscava obter dados confidenciais das vítimas.
Em caso de recebimento de mensagens do tipo, a orientação do TJES aos cidadãos é para entrar em contato com a Vara, Juizado ou Fórum mais próximo por meio de contatos oficiais listados no Catálogo de Telefones e Endereços do Poder Judiciário Estadual (PJES) ou pelo Balcão Virtual, que é o atendimento on-line da Justiça capixaba.
