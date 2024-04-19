Tempestade em Dubai: capixaba está entre os 'presos' em aeroporto

Aeroporto de Dubai lotado após cancelamento de voos Crédito: Redes Sociais

Um grupo de 43 brasileiros está preso no aeroporto internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos desde a madrugada de quinta-feira (18), após o temporal que castigou a região na terça-feira (16) — e chamou a atenção do mundo inteiro. O grupo, que é formado por cabeleireiros, foi ao país fazer um curso e tinha a passagem de volta marcada para a quinta, mas o voo foi adiado e todos tiveram que dormir no chão do aeroporto.

A cabelereira capixaba Simone Ferreira Temponi, de 50 anos, é uma das brasileiras do grupo. Ela contou ao g1ES que chegou ao país com o marido e um amigo no dia 10 de abril e que o grupo estava havia mais de 24 horas sem ter um retorno da companhia aérea Emirates. O voo era direto para Guarulhos, São Paulo, e estava previsto para as 9h.

"Eles confirmaram nosso voo e fizemos check-in. Fomos para o portão de embarque e foram transferindo o voo para mais tarde, a cada 30 minutos. Às 18h recolheram nossa passagem. Colocaram a gente em uma sala até as 22h e avisaram que o voo tinha sido cancelado e teríamos que sair. Tivemos que dormir no chão do aeroporto", relatou Simone.

A cabelereira disse que entrou em contato com a agência que fez os trâmites da viagem para Dubai, mas que eles conseguiriam realocá-la apenas depois do dia 29, daqui a 10 dias. Ela não aceitou e aguarda o retorno da companhia aérea.

Capixaba mostrando grupo dormindo no chão do aeroporto Crédito: Reprodução | Arquivo Pessoal

Em vídeos feitos pela capixaba é possível ver o grupo reunido no saguão do aeroporto conversando com um atendente da companhia. A sala está lotada e o grupo pede informações e questiona por que não foram levados para um hotel, e o atendente pede calma. Em outra imagem, alguns brasileiros aparecem em cima da cadeira do aeroporto batendo palmas pedindo uma solução.

O g1 entrou em contato com a companhia aérea para saber se já existe alguma previsão para os brasileiros voltarem para casa, mas ainda não teve retorno até a publicação desta reportagem.

"O curso foi apenas dois dias, o restante foi passeio. O primeiro andar do nosso hotel alagou e faltou água no dia seguinte. Também impossibilitou um dos passeios. Mas no dia seguinte a cidade funcionou normalmente. Com restrição apenas nas áreas que alagou. Me planejo há anos para viajar para Dubai, era meu sonho", contou.

O que aconteceu

Dubai registrou uma chuva histórica na terça-feira (16) que levou a alagamentos e impactou até o aeroporto. O temporal já é considerado o mais intenso por lá em pelo menos 75 anos.





na terça-feira (16) que levou a alagamentos e impactou até o aeroporto. O temporal já é considerado o mais intenso por lá em pelo menos 75 anos. Meteorologistas locais levantaram a hipótese de que o temporal histórico em um país desértico tenha sido causado pela "chuva artificial" — técnica usada para conter a escassez de água. No entanto, especialistas apontam que a causa mais provável da chuva no deserto tem a ver com as mudanças climáticas .





. O temporal que atingiu Dubai acumulou em menos de 48 horas cerca de 142 milímetros de chuva — volume muito maior do que o esperado para um ano inteiro , que era de 94,7 milímetros.





, que era de 94,7 milímetros. Cerca de 80% da área terrestre dos Emirados Árabes Unidos, onde está Dubai, é desértica. Boa parte do pouco que costuma chover, apenas 100 milímetros por ano (para efeito de comparação, chove por ano 1.300 mm em média na cidade de São Paulo), acaba evaporando pelas altas temperaturas. Com isso, seu ecossistema é muito frágil.

