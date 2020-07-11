Taxa de ocupação de UTIs cai em quase todas as regiões do ES

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

A taxa de ocupação de UTIs para pacientes com o novo coronavírus apresentou uma leve queda em quase todas as regiões do Espírito Santo. O Estado, que na sexta-feira (10) tinha uma ocupação de 83,19%, passou a registrar 82,17% neste sábado (11).

As regiões Metropolitana, Norte e Sul tiveram uma melhora nesse indicador. Com uma taxa de 84,57% (na sexta, era 85,39%), a região Metropolitana continua com a maior ocupação de leitos de UTI para tratamento de Covid-19.

Em seguida vem o Sul, com 79,27% (antes era de 80,49%) e o Norte, com 75,64% (na sexta, era de 83,33%).

A região com menor ocupação de UTIs é a Central, com 72,73%. Contudo, ela foi a única que apresentou um crescimento nesse indicador nas últimas 24 horas. Na sexta-feira, a taxa de ocupação desses leitos para Covid-19 era de 63,64% na região.

Em todo o Estado, dos 690 leitos de UTI para pacientes com coronavírus, 567 estão ocupados. Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria para a Covid-19 está em 65,86% - 488 leitos ocupados de um total de 741.

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