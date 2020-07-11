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Coronavírus

Taxa de ocupação de UTIs cai em quase todas as regiões do ES

O Espírito Santo, que na sexta-feira (10) tinha uma taxa de ocupação de 83,19%, agora tem 82,17% dos leitos ocupados.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 18:24

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 18:24

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de UTIs para pacientes com o novo coronavírus apresentou uma leve queda em quase todas as regiões do Espírito Santo. O Estado, que na sexta-feira (10) tinha uma ocupação de 83,19%, passou a registrar 82,17% neste sábado (11).
As regiões Metropolitana, Norte e Sul tiveram uma melhora nesse indicador. Com uma taxa de 84,57% (na sexta, era 85,39%), a região Metropolitana continua com a maior ocupação de leitos de UTI para tratamento de Covid-19.
Em seguida vem o Sul, com 79,27% (antes era de 80,49%) e o Norte, com 75,64% (na sexta, era de 83,33%).
A região com menor ocupação de UTIs é a Central, com 72,73%. Contudo, ela foi a única que apresentou um crescimento nesse indicador nas últimas 24 horas. Na sexta-feira, a taxa de ocupação desses leitos para Covid-19 era de 63,64% na região.

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Em todo o Estado, dos 690 leitos de UTI para pacientes com coronavírus, 567 estão ocupados. Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria para a Covid-19 está em 65,86% - 488 leitos ocupados de um total de 741.

CINCO HOSPITAIS NÃO TÊM VAGAS DE UTI

Apesar da redução na taxa de ocupação no Estado, cinco hospitais continuam sem vagas disponíveis para pacientes do SUS em UTIs para coronavírus: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Hospital Santa Rita de Cássia, Hospital Madre Regina Protman e o Hospital Rio Doce.
Com 28 óbitos registrados nas últimas 24 horas, o Espírito Santo alcançou, neste sábado (11), a marca de 1.995 mortes por coronavírus. Os dados foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Desde o início da pandemia, 62.393 pessoas já se infectaram no Estado, 1.032 a mais do que indicava o Painel Covid-19 na sexta-feira (10).

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