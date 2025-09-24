Home
Tapumes usados como moradia embaixo da Terceira Ponte são retirados

Estruturas foram desmontadas, nesta quarta-feira (24), por equipe do governo do Estado, após abordagem a pessoas em situação de rua que viviam no local

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:42

Homens trabalham no desmonte de abrigos e limpeza embaixo da ciclovia da Terceira Ponte, lado Vitória
Funcionários desmontam tapumes que serviam de abrigo para pessoas em situação de rua, sob a Ciclovia da Vida Crédito: Carlos Alberto Silva

Equipes de abordagem social realizaram, nesta quarta-feira (24), a retirada das pessoas em situação de rua que estavam vivendo em moradias improvisadas embaixo da Ciclovia da Vida, anexa à Terceira Ponte, em Vitória. Com a desocupação do espaço, funcionários do governo do Espírito Santo desmontaram os tapumes e placas de aço que estavam instalados no local e serviam de habitação para um grupo de ao menos 11 pessoas.

A medida foi tomada após pedidos de moradores e empresários da Enseada do Suá, que protocolaram junto à Prefeitura de Vitória solicitação para um intervenção na região, apontando que o mau cheiro, a sujeira e a insegurança incomodavam ciclistas e pedestres que precisavam passar pelo local.

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que, após a retirada dos tapumes, será realizado o fechamento, com concreto, do pequeno trecho que fica sob as estruturas da Ciclovia da Vida e da Terceira Ponte. O objetivo, segundo a pasta, é aumentar a segurança e facilitar a manutenção do local. A previsão para conclusão das obras é de 30 dias.

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para tratar sob a retirada das pessoas em situação de rua que estavam no local. Porém, não houve retorno até a publicação deste texto.

Entenda o caso

Pessoas vivendo em situação de rua embaixo da Terceira Ponte, em Vitória
Pessoas em situação de rua haviam montado moradias embaixo da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

As ações ocorreram um dia após a reportagem de A Gazeta trazer a informação de que pessoas em situação de rua estavam vivendo em “casinhas” sob a Terceira Ponte, próximo ao Corpo de Bombeiros. Em meio às placas de alumínio que cercavam o espaço, grupos se juntavam para viver no local, dividindo as moradias improvisadas com lonas e caixas de papelão.

Segundo uma das pessoas que estava no local, o grupo decidiu ficar ali para chamar menos atenção de quem passa pela região. O local foi escolhido como refúgio, sendo um espaço para dormir mais protegidos da violência. O grupo era composto, em sua maioria, por pessoas que lavam e vigiam carros estacionados sob a Terceira Ponte, conforme informação desse entrevistado.

