Mudança no trânsito

Ponte da Passagem terá interdições diárias para correção de buraco

Com custo de R$ 684 mil e prazo de execução de 120 dias, obra visa a substituir juntas de dilatação da estrutura, em Vitória

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:27

Buraco que sempre volta na Ponte da Passagem incomoda motoristas em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Ponte da Passagem, em Vitória, começou a ter interdições diárias para uma obra de correção das juntas de dilatação da estrutura, que acabam provocando um buraco que sempre volta a abrir após ser tapado. O valor do investimento é de R$ 684 mil, e o prazo de execução da obra é de 120 dias.

Os trabalhos estão sendo realizados inicialmente no sentido Vitória x Serra (Av. Nossa Senhora da Penha para Av. Fernando Ferrari), com interdição de uma pista e meia. Após a conclusão, a intervenção ocorrerá no sentido contrário.

A obra consistirá na substituição de dois tipos de juntas de dilatação: as localizadas no vão central e as das cabeceiras. Segundo a prefeitura, serão instalados modelos com melhor desempenho que as atuais, com sistema de drenagem integrado para evitar infiltrações.

A prefeitura também informa que todos os resíduos gerados durante a obra serão destinados a aterros licenciados, com transporte realizado por empresas especializadas.

O problema na Ponte da Passagem foi verificado pela Secretaria Municipal de Obras em dezembro de 2024. Ficou constatado haver uma falha nas juntas de dilatação da estrutura, gerando um buraco que volta com frequência na via, no sentido Serra. Isso leva os motoristas a terem que diminuir a velocidade na pista e, por conseguinte, aumenta o risco de acidentes.

A ponte foi inaugurada em 29 de agosto de 2009. A atual estrutura, desenhada pelo engenheiro capixaba Karl Fritz Meyer, liga a parte continental de Vitória ao município da Serra.

São 55 m de altura, o que equivale a um prédio de dezoito andares, 270 m de extensão e 22,20 m de largura. Ao todo, são 32 cabos de aço, que sustentam dois tabuleiros suspensos a oito metros do espelho d'água.

De acordo com a prefeitura, em média, juntas de dilatação modernas, feitas com materiais de alta qualidade, podem durar de 20 a 30 anos. Contudo, sua durabilidade pode ser reduzida em condições severas ou se a manutenção for negligenciada. No caso da Ponte da Passagem, essa substituição está correndo no prazo de quase 16 anos.

