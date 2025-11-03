Contaminação em hospital

Surto no Santa Rita: veja transmissão sobre o resultado da investigação

O último boletim da Sesa apontou que havia 93 casos suspeitos, estando cinco pessoas internadas — duas delas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo convocou uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (3) para falar sobre a investigação do surto no Hospital Santa Rita , em Vitória. A principal hipótese é o fungo histoplasma, mas a apuração ainda continua . O último boletim da Sesa apontou que havia 93 casos suspeitos, estando cinco pessoas internadas — duas delas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Acompanhe a transmissão no vídeo acima.

Entenda o caso

■ Quando começou?

Em 19 de outubro, funcionários da ala oncológica do Hospital Santa Rita começaram a apresentar sintomas semelhantes aos de uma pneumonia — momento em que começou a investigação sobre a "infecção misteriosa"



■ Quais são os sintomas?

Febre, tosse, dores musculares ou de cabeça e alteração em exames de raio-x do tórax.



■ O que foi feito?

Diversas medidas foram tomadas para garantir a segurança de pacientes e de profissionais da área da saúde. A Sesa enviou nota técnica a todos os municípios capixabas para detalhar características e orientações caso chegassem casos suspeitos nas unidades hospitalares pelo Estado.



■ É contagioso?

Apesar de quase 100 casos suspeitos, a Sesa esclareceu que a contaminação não se espalhou e reforçou que não há risco para a população já que não havia evidências de transmissão de pessoa para pessoa.

